Wer einen ersten Überblick zum Leben Ludwig van Beethovens sucht, greift gegenwärtig meist zur Biografie von Jan Caeyers. Der 1953 geborene Belgier hat Beethoven sein Leben verschrieben, als Musikwissenschaftler wie als Dirigent. Kurz nach Erscheinen der Biografie im Jahr 2009 gründete er das Ensemble Le Concert Olympique, „hoch motiviert, sich der Begeisterung und dem musikalischen Wissen ihres Dirigenten anzuschließen“, wie das Programmheft im Prinzregententheater verheißt. Das vorangestellte erste Präludium und Fuge aus Johann Sebastian Bachs Wohltemperiertem Klavier signalisiert zusätzliche Grundsätzlichkeit, ein Portal für Beethoven sozusagen. Caeyers hat das Programm den Maßstäben der Zeit um 1807 angenähert, mit wilderer Zusammenstellung als gegenwärtig üblich.