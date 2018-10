4. Oktober 2018, 18:54 Uhr Bedarf steigt Stadt sucht 2000 Betten für Wohnungslose

Die Stadt muss für die kommenden beiden Jahre etwa 2000 zusätzliche Schlafplätze für wohnungslose Bürger anmieten. Dafür wird schnellstmöglich ein Vergabeverfahren gestartet. Man benötige diese Kapazitäten dringend, um "handlungsfähig zu bleiben", schreibt Sozialreferentin Dorothee Schiwy in einer Vorlage, die der Stadtrat am Donnerstag beschlossen hat. Im April verzeichnete das Sozialreferat 8950 wohnungslose Personen in München, von denen etwa 550 auf der Straße lebten. Der Rest ist in Unterkünften der Stadt und des Freistaats untergekommen. Für die Jahre 2019 und 2020 rechnet die Stadt mit weiteren 1000 Menschen, für die sie eine Wohnung bereitstellen muss. Zudem schließen mit der Bayernkaserne und der Unterkunft an der Joseph-Wild-Straße zwei große Häuser in diesem Zeitraum. Da weitere Verträge auslaufen und jede Reserve aufgebraucht ist, summiert sich der Bedarf auf 2000 Betten insgesamt. Bei der Ausschreibung zum Zuge kommen sollen Beherbergungsbetriebe mit 50 bis 200 Plätzen. Die eine Hälfte wird für Alleinstehende und Paare gemietet, die andere für Familien. Um die Kosten im Auge zu behalten, beschloss der Stadtrat zudem, das Revisionsamt die Verträge mit privaten Anbietern kontrollieren zu lassen.