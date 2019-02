25. Februar 2019, 18:31 Uhr Bebauung im Nordosten CSU stellt sich hinter ihren Fraktionschef

Die CSU-Fraktion hat die von ihrem Bürgermeister Manuel Pretzl angestrebte Neuausrichtung bei der Bebauung des Münchner Nordostens einhellig begrüßt. Das erklärte Pretzl, der auch Fraktionschef ist, am Montagnachmittag. Die CSU lehnt nun die im Moment noch angewandte städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (SEM) als Planungsinstrument ab und sieht die künftige Zahl der Einwohner des neuen Viertels zwischen Johanneskirchen und Riem bei eher 10 bis 15 000 als bei den ursprünglich veranschlagten 30 000 Einwohnern. Wie es konkret politisch weitergeht, werde die Fraktion in den kommenden Wochen und wohl auch auf der in Kürze geplanten Klausur beraten, sagte Pretzl. Die SPD will trotz der Abkehr der CSU an der SEM festhalten. "Wir haben eine klare Meinung und machen weiter", sagte Fraktionsvize Christian Müller. FDP-Fraktionschef Michael Mattar warf der CSU in den sozialen Medien Populismus und Verantwortungslosigkeit vor.