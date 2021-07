Ein 27-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch die Polizei zu sich in seine Wohnung gerufen und die Beamten anschließend mit einer täuschend echt aussehenden Softairwaffe bedroht. Nach Polizeiangaben meldete sich der Mann beim Notruf und meldete ein angebliches Gewaltdelikt in der Perhamerstraße in Laim. Als die Beamten dort eintrafen, bedrohte der 27-Jährige sie mit der Waffe, die einer Maschinenpistole glich. Daraufhin zückten die Polizisten ihre Dienstpistolen und forderten den Mann auf, seine Waffe niederzulegen. Dieser folgte den Anweisungen und ließ sich festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen stand der 27-Jährige unter Alkoholeinfluss. Wegen seines auffälligen Verhaltens wurde er in eine Klinik gebracht. Er erhielt eine Anzeige wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.