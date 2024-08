Der Neue, ein Endfünfziger und gebürtiger Wiener, ist sich laut Pressesprecher Hubertus Herrmann mit Katharina Wagner hinsichtlich der Zukunft des Festspielchors darüber einig, „eine neue Struktur zu schaffen, welche sowohl quantitativ – je nach Werk bis zu 134 Choristinnen und Choristen – als auch qualitativ den hohen Anforderungen der Festspiele vollumfänglich gerecht werden wird.“

Mit Eitler-de Lint übernimmt aber auch ein extrem Wagner-erfahrener Chorleiter das Amt. Als Chordirektor an der Oper Leipzig hatte er bei den dortigen Festtagen „Wagner 22“ sämtlicher Opern Richard Wagners mit Chorbeteiligung einstudiert. Vor seiner Verpflichtung 2017 in Leipzig war Eitler-de Lint unter anderem in verantwortlicher Funktion an der Wiener Volksoper, der Nationalen Oper in Amsterdam, diversen Rundfunkchören wie dem WDR, dem NDR, dem MDR, den Opernhäusern Zürich und Hannover und 2016 zusätzlich als Gastchordirektor an der Oper Shanghai. Und auch Bayreuth kommt in seinem Lebenslauf bereits vor: Von 1996 und 2003 war er dort Assistent des Chordirektors.