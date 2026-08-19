Skandale gehören zu den Wagner-Festspielen – seit 150 Jahren. Schon beim ersten Mal gab es allerlei Theater, nicht nur auf der Bühne, auch in den Wirtshäusern. In einem prominenten Fall floss sogar Blut.

Bayreuther Festspiele ohne Skandal? Das wäre wie „Apocalypse Now“ ohne Walkürenritt – möglich, aber fad. Schon 1876, zu den ersten Wagner-Festspielen, gab es in Bayreuth Zunder. Die Ereignisse gingen in die Geschichte ein als die Affäre um den „Schoppenhauer“. In deren Zentrum stand keineswegs der fast gleichnamige Philosoph – der mit dem Vorfall schon deshalb nichts zu tun haben konnte, weil er längst tot war. In deren Zentrum stand einer der glühendsten Verehrer des Komponisten: Alfred Pringsheim, Mathematiker, Mäzen, Spross aus reichem Hause, damals 25 Jahre alt und späterer Schwiegervater von Thomas Mann.