Eine Stimme, bereit für so viel mehr

Kritik von Jutta Czeguhn, Bayreuth

Bruno de Sá hält sein Smartphone in die Höhe und dreht sich auf der Bühne des Markgräflichen Opernhauses um die eigene Achse. Erst winken die Musikerinnen und Musiker von „Il Pomo d’Oro“, dann das Publikum. „Schau’ mal, wir haben hier jede Menge Leute, die Dir alles Liebe und eine schnelle Genesung wünschen!“, spricht de Sá ins Handy. Auch für die jungen Stars der Alten Musik ist es komplett normal, die Welt über Social Media an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Und so fliegen die Videogrüße aus Bayreuth los Richtung Warschau, oder wo immer sich Jakub Józef Orliński gerade auskuriert.