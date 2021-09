Wegen eines Brandes in einem Restaurant in der Bayerstraße musste ein Hotel am frühen Donnerstagmorgen geräumt werden. Es befand sich laut Münchner Polizei im selben Gebäude wie das Lokal. Gegen sechs Uhr morgens hatte der Portier eines gegenüberliegenden Hotels Rauch bemerkt und den Notruf betätigt. Eine 43-jährige Reinigungskraft des Restaurants stellte ebenfalls Brandgeruch fest und verließ die Örtlichkeit. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Elf Hotelgäste mussten von einer Polizeistreife betreut werden. Die Reinigungskraft erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.