20. Juni 2019, 18:42 Uhr Bayerstraße Fünfjähriger bei Unfall verletzt

Ein fünfjähriger Junge ist am späten Dienstagnachmittag von einem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert worden, nachdem er unvermittelt am Hauptbahnhof auf die Straße gelaufen war. Sein 33 Jahre alter Vater hatte mit dem Kind gegen 17 Uhr die Bayerstraße in Richtung Hauptbahnhof überqueren wollen. Die Ampel stand zu dem Zeitpunkt für Fußgänger auf Rot. Bedingt durch eine Baustelle sind in der Bayerstraße im Bereich Schillerstraße zurzeit die Gehwege auf die Fahrbahn verlegt. Dieses Provisorium ist durch Warnbaken und gelbe Streifen markiert. Durch den Aufprall bei dem Unfall wurde der Junge verletzt. Er wurde zunächst an Ort und Stelle durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.