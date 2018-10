5. Oktober 2018, 18:57 Uhr Bayernwerk Intelligenter Strom

Europas angeblich modernste Netzleitstelle geht in Betrieb

Von Petra Neumaier

Sie ist eines der Zentren der Stromversorgung in Bayern, und seit Freitag Europas modernste Netzleitstelle: Nach vier Jahren Planung hat die Bayernwerk AG ihre neue Leitstellen-Technik in Dachau in Betrieb genommen. 22 Millionen Euro haben die neue Hard- und Software gekostet. Und Ziel ist es, damit in Zukunft flexibel und effizient auf Schwankungen im Netz zu reagieren - also auf zu viel oder zu wenig eingespeisten Strom. Für die Bayernwerk AG geht es dabei nicht nur darum, Kosten zu sparen. "Diese Anlage bietet vor allem ein hohes Maß an Sicherheit", sagt der Leiter der Netzleitstelle, Wolfgang Tauber.

Von der Leitstelle in Dachau aus kontrollieren die Bayernwerk-Mitarbeiter das 110-Kilovolt-Hochspannungsnetz in fast ganz Bayern. Sie müssen auf Störungen reagieren und Schwankungen ausgleichen - bei der Erzeugung des Stroms wie beim Verbrauch. Und dieser Aufwand ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen, wie Wirtschaftsminister Franz Pschierer sagt - weshalb nun die neue Technologie nötig geworden ist, die in Aschaffenburg entwickelt und bislang europaweit ist. Erzeugten früher einige wenige Großkraftwerke Strom, der dann verteil werden musste, so werden wegen der Energiewende regionale Netze immer wichtiger. "90 Prozent aller regenerativen Energieanlagen speisen dort ein", erläutert Bayernwerk-Vorstandsmitglied Egon Westphal. Bis dato seien 280 000 Anlagen allein in das Stromnetz des Bayernwerkes eingebunden. Tendenz: weiter steigend.

Die Menge an Strom, der aus Wind- oder Sonnenenergie stammt, schwankt wetter- und saisonbedingt. So wurde von den Netzbetreibern nicht selten in der Vergangenheit ein Überschuss ins Ausland verschenkt. Den Erzeugern musste jedoch weiter der Strom vergütet werden. Ein Verlustgeschäft, dessen Kosten Tauber nicht beziffern will. Zugleich gibt es immer mehr private Anlagen, die ihre gewonnene Elektrizität selbst zu Hause speichern. "Auch dadurch entwickelt sich das regionale Stromnetz zu einer komplexen Hochtechnologie", sagt Bayernwerk-Vorstand Westphal.

Das neue System in der Leitstelle gibt nun einen transparenten Einblick in das Innenleben der Netze: Rund um die Uhr hilft es, in unterschiedlichen Belastungssituationen Netzkapazitäten effektiver auszuloten und auszugleichen. Dabei kann die Bayernwerk AG auch Rückschlüsse auf die Netzentwicklung ziehen. Somit haben die Betreiber künftig mehr Kontrolle über Einspeisung und Verbrauch, Zustand der Leitungen, Störungen und sogar über Wind und Wetter.

Neben Dachau wird auch die Bayernwerk-Leitstelle in Neunburg vorm Wald mit dem neuen System ausgestattet - dort wird das 20-Kilovolt-Mittelspannungsnetz und die Versorgung mit Erdgas überwacht. Künftig sind beide Leitstellen so miteinander vernetzt, dass im Notfall jede für die andere einspringen kann.

Bis Ende Oktober soll die neue Technik, die sich derzeit noch in der Probephase befindet, komplett in Betrieb gehen. Dann wird das alte System abgeschaltet. Personal spart sich die Bayernwerk AG dadurch nicht. "Geht die Entwicklung so weiter, müssen wir sogar noch mehr Techniker anstellen", kündigt Westphal an.