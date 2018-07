23. Juli 2018, 18:53 Uhr Bayerntrend-Prognose zur Landtagswahl Vielleicht landet die CSU auch auf der Oppositionsbank

SZ-Leser erwägen nach der 38-Prozent-Vorhersage auch extreme Koalitionslösungen, mal mit der AfD, mal ganz ohne die Christsozialen

"CSU stürzt auf historischen Tiefstand" vom 19. Juli, "Schwarzbunt" vom 20. Juli und die Berichterstattung über die aktuelle Bayerntrend-Prognose zu den Wahlaussichten zur Landtagswahl in Bayern:

CSU-AfD-Koalition?

Wenn verwandtschaftliche politische Gesinnung zählt, kommt für die CSU nur ein Koalitionspartner in Frage - die AfD. Und wenn es darum geht, an der Macht zu bleiben, dürften unflätige Beschimpfungen wie "brauner Schmutz" (O-Ton Markus Blume) und Söders Versprechen, keinesfalls mit der AfD zu koalieren, schnell vergessen sein. Die CSU hat Inhalte, politische Zielsetzung und Vokabular von Gauland, Weidel, Höcke & Co. eins zu eins übernommen und ist zu einer Kopie der AfD geworden. Die anderen möglichen Koalitionspartner lehnen den nationalistischen Rechtskurs von Söder, Dobrindt und ihrem Noch-Vorsitzenden Seehofer ab, während diese die Rechtspopulisten in Deutschland und Europa hofieren - in Ungarn, Polen, Italien, Österreich.

In ihrer Panik, die alleinige Macht in Bayern zu verlieren, ist der CSU jedes Mittel recht - Seehofers absurdes Riesentheater wegen einer Handvoll Asylsuchender, Söders groteske Verordnung, im Eingangsbereich jeder Behörde Kreuze aufzuhängen, sein geradezu peinlich lachhafter Auftritt beim Besuch bayerischer Polizisten, die dort nichts zu sagen haben, an der Grenze zu Österreich, nationalistisch geprägte Wortschöpfungen wie "Asyltourismus" (Söder) und "Anti-Abschiebe-Industrie" (Dobrindt).

Bisher sind all diese Schüsse nach hinten losgegangen - die AfD, die es rechts neben der CSU laut Gottvater Strauß ja gar nicht geben darf, gewinnt in Bayern überdurchschnittlich an Boden, die katholische Kirche liest Söder lautstark die Leviten, die CSU sackt laut aktueller Umfragen in ein historisches Tief von 38 Prozent ab. Claus Lehner, München

Es geht auch ganz ohne CSU

Da lese ich in Ihrer Zwischenüberschrift "Aber auch andere Bündnisse sind möglich" - und dann beschreiben Sie zwar die denkbaren und undenkbaren schwarz-bunten Kombinationen, aber lassen die ultimative bunte Kombination dann doch links liegen und beschreiben sie gar nicht: Wer die voneinander leicht abweichenden Meinungsumfragen-Werte von Bündnis 90/Grüne, SPD, Freie Wähler und FDP zusammenzählt, hat 40 Prozent bis 43 Prozent Stimmenanteil im Maximilianeum nach dem 14. Oktober 2018 vor Augen, und zum 100-jährigen Jubiläum unseres Freistaats Bayern könnte das die "kleine Revolution" sein: Dann nämlich, wenn nach mehr als einem halben Jahrhundert der CSU-Regierungszeit(en) eine bürgerlich-liberale Minderheitsregierung von einer CSU auf der Oppositionsbank toleriert werden müsste, weil die übrig geblieben CSU-Landtagsabgeordneten nicht mit der AfD-Landtagsfraktion gemeinsam abstimmen würden. Herbert Gerhard Schön, München