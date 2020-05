Bis zum Sommer werden die Meisten nurmehr wenige Tage in ihrer Schule zubringen. Da sollten gute Online-Lernkonzepte her

"Hausaufgaben für die Schulen" vom 15. Mai:

Dieser Beitrag entspricht auch nach neun Wochen Homeschooling unseren Erfahrungen. Unsere Zweitklässlerin erlebt wöchentlich Flötenunterricht mit WhatsApp, Ballett mit Zoom, die Großeltern mit FaceTime und Freunde mit Skype. Nur die Schule schafft es lediglich ein Mal in neun Wochen anzurufen. Kultusminister Michael Piazolo spricht von täglichem Kontakt der Lehrer mit den Grundschülern, auch über Onlinekonferenzen.

Im Gegensatz zu diesem Ziel wird über Wochenpläne und Arbeitsblätter ein Minimalprogramm mit einer Effektivität von 20 Prozent erreicht, das nach Pfingsten für die 2. Klasse mit drei Schulstunden je Tag - und das jede zweite Woche - zu 15 Minischultagen bis zu den Sommerferien mit etwa 50 Prozent Effektivität führt.

Es gibt sie, die Beispiele, denen trotz der Coronaeinschränkungen 90 Prozent Vermittlung von Lerninhalten und sozialem Miteinander mit viel Engagement gelingt. Als Eltern würde man nun vermuten, dass diese Beispiele ausfindig gemacht und anderen Lehrern möglichst schnell nahegebracht werden.

Vier Monate sind es noch bis zum nächsten Schuljahr, das vermutlich komplett unter der Corona-Beschränkung steht. Bis dahin müssen sich die Lehrer und Direktoren acht Wochen nicht um Schulkinder kümmern. Somit bleiben abzüglich des verdienten Urlaubs noch fünf Wochen für intensive Fortbildung und erarbeiten von Konzepten übrig. Anschließend beherrscht jeder Lehrer Online-Konferenzen und weiß, was man so vermitteln kann und was nicht. Er/sie macht zuerst Präsenzunterricht mit 15 Kindern, dann unterhält er/sie sich noch Online in zwei bis drei Schulstunden mit je fünf bis sieben Kindern über Hausaufgaben und erklärende Filme, die sich die Kinder angesehen haben. Mehr als 90 Prozent des Stoffes werden vermittelt, und die Kinder, die Bedarf haben, können unterstützt werden.

Es gibt viele Varianten, das Ziel der 90 bis 100 Prozent zu erreichen. Nach dem Krieg gab es Schichtunterricht in München, Flugbegleiter könnten Kinder begleiten, Lehrer der Risikogruppe könnten den Online-Unterricht gestalten oder zentral Wochenpläne erarbeiten (warum muss das, so wie derzeit, jeder Lehrer selbst machen?) und gute Unterrichtsfilme heraussuchen...

Leider besteht die Gefahr, dass niemand kurzfristig die langsame Internetverbindung der Schule verbessert und die neuen Rechner erst, wie geplant, 2022 kommen; dass das Kultusministerium keine Konzepte für die 90 Prozent erarbeitet und kommuniziert, und der Kultusminister nur mit schönen Worten die Wähler ohne Kinder beruhigt.

Wenn man dann später als Familie einen Brückentag frei machen will, damit die Familie etwas unternehmen kann, und man sich dann für diesen Tag so einen Aufgabenplan wünscht, der einem heute als 80 Prozent wirksam verkauft wird, dann wird man auf die Schulpflicht hingewiesen werden und dass die Eltern schließlich nicht in der Lage sind, die ausgebildeten Pädagogen zu ersetzen.

Dr. Robert Füchsle, München