Am Donnerstagabend lohnte sich der Blick in den Münchner Nachthimmel: Im Osten stieg der sogenannte Supermond auf, der besonders groß erscheint. Zu dem Phänomen kommt es immer dann, wenn der Mond auf seiner elliptischen Umlaufbahn der Erde am nächsten ist, rund 357 000 Kilometer, und er sich gleichzeitig in einer Vollmondphase befindet. Mondaufgang war um 18.10 Uhr, die Sonne ging um 18.20 Uhr unter.