Hunderte Landwirte sind am Dienstag mit Traktoren zum Bauernprotest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung nach München gekommen. Aus dem Münchner Umland fuhren mehr als 600 Traktoren Richtung Odeonsplatz, wie ein Polizeisprecher am Morgen berichtete. Es könne aber sein, dass die Zahl "noch nach oben korrigiert" werden müsse.

Die Bauern versammeln sich am Odeonsplatz und wollen von dort aus Richtung Siegestor fahren. Im gesamten Stadtgebiet kommt es zu Verkehrsbehinderungen, auch in den Straßen rund um den Odeonsplatz geht es nur langsam voran. Der Platz selbst ist noch bis 16 Uhr gesperrt. Sogar Autofahrer, die von Freising, Vaterstetten und Germering aus in Richtung München unterwegs sind, müssen mehr Zeit einplanen, hieß es von der Polizei. Von dort aus seien Konvois mit bis zu 150 Traktoren unterwegs. Die Beamten warnten vor Staus und Verkehrsbehinderungen bis in den Nachmittag.

Doch nicht nur aus dem Münchner Umland haben sich viele Landwirte Richtung Landeshauptstadt in Bewegung gesetzt. Die Polizei rechnete vorab mit 1000 Traktoren in Würzburg und bis zu 500 Traktoren in Bayreuth. Auf den Bundesstraßen 19 und 27 und dem Stadtring Süd in Würzburg "geht momentan nichts mehr", informierte die Polizei Unterfranken noch vor Beginn der Demonstration via Twitter.

Die Kundgebungen sind Teil eines bundesweiten Aktionstags der Bauerninitiative "Land schafft Verbindung", der sich innerhalb kürzester Zeit Zehntausende Landwirte angeschlossen haben. Die seit Jahren unter Einkommensverlusten leidenden Bauern sind verärgert, weil EU und Bundesregierung die Umweltauflagen in den vergangenen Jahren stetig verschärft haben. Die Hauptkundgebung ist in Bonn geplant.