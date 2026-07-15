Die „Bayerischen Staatsgemäldesammlungen“ haben eine jahrhundertelange Tradition. Warum sie jetzt zerschlagen werden, und was mit den anderen Häusern des Freistaats passiert.

Bis zum 1. Januar 2029 soll vollzogen werden, was der Kunstminister „eine historisch einmalige Chance“ nennt: die komplette Neuordnung der staatlichen Museen in Bayern. Sie wird dazu führen, dass sie ihren Status als 18 einzelne, dem Ministerium „nachgeordnete Behörden“ verlieren. Stattdessen werden sie im neu zu gründenden Verbund „Bayerische Staatsmuseen“ zusammengefasst, der ihr Einzelkämpferdasein beenden soll, und der autark handeln kann.