Lassen Sie uns mal sehen, was sich da machen lässt", sagt Carolin aus dem Bruch und blickt auf ihren Computer. Die ältere Frau, die gerade ihr Rezept auf den Tresen der Isar-Apotheke im Glockenbachviertel gelegt hat, wirkt ein wenig beunruhigt. In die Apotheke geht man schließlich, um Medikamente abzuholen - und nicht um zu sehen, was sich machen lässt. Doch ein paar Augenblicke später kann Carolin aus dem Bruch ihre Kundin beruhigen. "Kommen Sie morgen in der Früh wieder", sagt sie: "Dann haben wir ein Ersatzprodukt."