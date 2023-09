Kurz vor der Landtagswahl rufen mehrere Initiativen für Mittwoch, 4. Oktober, zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus auf. Die politische Agenda könne in Bayern "zunehmend von Rechtsaußen diktiert werden", heißt es in dem Aufruf der Initiativen Bellevue di Monaco, "Lichterkette", "München ist bunt!" und des Bündnisses "Offen bleiben!". Die Demonstration "Zammreißen! - Bayern gegen Rechts" beginnt um 18 Uhr auf dem Max-Joseph-Platz. Auf der Bühne werden unter anderem die Spider Murphy Gang , der Kabarettist Michael Mittermeier und die Schriftstellerin Lena Gorelik erwartet.

"Eine Verächtlichmachung der Demokratie muss verhindert werden", heißt es weiter in dem Aufruf. "Wir haben in Deutschland schon einmal erlebt, wohin das führen kann." Bei der Landtagswahl am 8. Oktober droht ein Rechtsrutsch. Die AfD steht aktuell in den Umfragen zwischen 12 und 14 Prozent, die rechtspopulistischen Freien Wähler bekommen zwischen 15 und 17 Prozent.