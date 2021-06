Von Karl Forster

Wahrscheinlich wäre Franz Bethäuser kein guter Arzt geworden. Er war zwar damals, am Münchner Ludwigsgymnasium, in einer Abiturklasse mit einem sensationell guten Notenschnitt, er hatte wie seine Klassenkameraden die Klippen Latein und Griechisch brillant umschifft; und er hatte sogar, was eigentlich so gar nicht seine Art ist, den Weg der Mehrheit beschritten und sich für einen Studienplatz in Medizin beworben - mit Erfolg. Doch spätestens nach den ersten Präparierkursen im Fach Anatomie beschloss der Münchner Franz Bethäuser, Jahrgang 1951, die Medizin an den Nagel zu hängen zu Gunsten eines Fachs, von dem der Volksmund behauptet, man sei, sollte man es damit zu tun bekommen, in ähnlich unsicherer Situation wie auf hoher See: Franz Bethäuser wurde Jurist.