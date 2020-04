Auch für viele Studierende ist die Corona-Krise eine immense Herausforderung. Ein bundesweites Bündnis aus Studierenden-Vertretungen fordert eine Soforthilfe in Höhe von 3000 Euro und hat dazu eine Petition ins Leben gerufen. Maximilian Frank, 25, ist Sprecher des Landesverbandes der bayerischen Studentenvertretungen. Er hat an der LMU Psychologie studiert und sitzt gerade an seiner Masterarbeit im Studiengang "Mensch-Maschine-Interaktion" an der TU München. In den vergangenen Tagen ist er kaum zum Schreiben gekommen, so sehr ist er als Studentenvertreter beschäftigt, sich für andere in Not einzusetzen. Frank selbst wohnt derzeit bei seinen Eltern.