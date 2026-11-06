Knackig kalt, aber schön klare Luft und ein blank geputzter Himmel: So stellt man ihn sich vor, den idealen Herbstwandertag, wenn sich hinter der Stadtgrenze irgendwann die Alpenkette in ihrer ganzen Pracht zeigt. Da es aber in dieser Jahreszeit im Schatten schon ganz schön zapfig sein kann, hier ein paar Tourentipps mit ausgeprägtem Panorama-Charakter – das Auge wandert ja schließlich mit. Wie immer wichtig: sorgfältige Tourenplanung und angepasste Ausrüstung, denn der erste Schnee ist längst schon gefallen. Außerdem: Wer höher hinaus will, sollte zeitig losgehen, um nicht in die Dunkelheit zu kommen.

Alpbachtal: Rund um die Gratlspitze

Von hier aus geht es auf oder rund um den Hausberg Gratlspitze: das malerische Örtchen Alpbach, dem man selbst im Herbst noch ansieht, warum es als „schönstes Blumendorf Europas“ gilt. Foto: Martin Siepmann/Imago

Da wird so mancher Bergfreund wohl erst mal auf Google Maps nachschauen müssen, und klar: Eineinviertel Stunden braucht der Münchner schon bis ins Alpbachtal. Aber der Exkurs lohnt sich, nicht nur wegen der grandiosen Tiroler Bergwelt, sondern auch wegen des malerischen Örtchens Alpbach, dem man selbst im Herbst noch ansieht, warum es als „schönstes Blumendorf Europas“ gilt. Von hier aus geht es auf oder rund um den Hausberg Gratlspitze (1899m). Wer fit und trittsicher ist und keine Angst vor seilversicherten Passagen hat, steigt knapp tausend Höhenmeter auf zum Gipfelkreuz, wo bei guter Sicht angeblich mehr als 800 Gipfel und 26 Kirchtürme zu sehen sind. Aber auch die Rundtour mit gut 600 Höhenmetern hat ihren Reiz. Gegen den Uhrzeigersinn steigt man zunächst durch den Wald zum Hösljoch auf, wo sich bald der Blick hinüber zur Wildschönau öffnet. Vorbei am ehemaligen Abbaugebiet von Silber und Kupfer geht es im leichten Auf und Ab zur Holzalm, wo nicht nur gewaltige Knödel, Schnitzel und ein sehr mächtiger Zucchinikuchen warten, sondern auch ein herrlicher Blick ins Rofangebirge und zum markanten Guffert auf der anderen Seite des Inntals. Danach wird wieder hinauf zum Hauserjoch gewandert, von wo aus der Weg vorbei an der Bischofer Käsealm hinab nach Alpbach führt, den Blick stets hinab ins ausladende Tal und auf das markante Wiedersberger Horn.

Mangfallgebirge: Breitenstein

Der Breitenstein bietet einen großartigen Rundumblick, ohne dass man davor gefährliche Klettereien absolvieren muss. Foto: Martin Hecht

Der 1662 m hohe Brocken ist ein klassischer Aussichtsberg mit langen, offenen Wegabschnitten. Der rund 800 Höhenmeter lange Aufstieg über die Kesselalm erfolgt vom Parkplatz Birkenstein oberhalb von Fischbachau, meist über Almgelände und lichte Wälder, die letzten Meter dann über einen freien Grat. Vom Gipfel reicht der Blick über das Leitzachtal bis zum nahen Wendelstein, auf der anderen Seite ins Inntal und bei guter Sicht bis zu den Chiemgauer Alpen. Der Abstieg lässt sich auch als Rundtour vorbei am Bockstein und Richtung Bucheralm gestalten. Die Tour ist wahrlich kein Geheimtipp, aber weniger überlaufen als Wallberg, Neureuth und Co. und daher auch an Herbstwochenenden vergleichsweise ruhig. Empfehlenswert für alle, die einen stillen, aber aussichtsreichen Panoramaberg abseits der Hauptrouten suchen. Mitbringen sollte man für die Tour allerdings eine solide läuferische Grundkondition.

Allgäuer Alpen: Aggenstein-Panoramaweg

Ein fantastisches Bergpanorama hat man auf der Terrasse der Hochalphütte, die seit ein paar Jahren von einem ehemaligen Everest-Sherpa und seiner Frau betrieben wird. Foto: Imago

Die Route auf den markanten Zacken (1985 m) hoch über Pfronten trägt die Aussicht quasi schon im Namen: Der markierte Aggenstein-Panoramaweg führt in weiten Serpentinen über offene Almhänge zum durchaus anspruchsvollen Gipfel, der als einer der aussichtsreichsten Punkte des Allgäus gilt. Los geht’s entweder von der deutschen Seite aus in der kürzeren, aber schwierigeren Variante (Stichworte: Trittsicherheit und Schwindelfreiheit) ab der Bergstation der Pfrontener Breitenbergbahn auf 1500 Metern Höhe oder von der österreichischen Seite von Grän im Tannheimer Tal: Gut 800 Höhenmeter sind bei der zweiten Variante im Anmarsch über die Bad Kissinger Hütte zu bewältigen. Der letzte Gipfelanstieg verläuft über mit Drahtseilen und Eisenketten versicherte Felspassagen. Der Rundblick von oben reicht bei guter Sicht bis zu den Allgäuer Hauptkämmen, ins Tannheimer Tal und zum Tegelberg samt Forggensee, daneben die kleineren Hopfen- und Weißensee. Eine mögliche Einkehr ist nahe der Bergstation Breitenberg die Hochalphütte, die seit ein paar Jahren von einem ehemaligen Everest-Sherpa und seiner Frau betrieben wird, weshalb hier auch nepalesische Kost auf der Speisekarte steht.

Voralpenland: Taubenberg

Am Aussichtsberg bei Warngau im Landkreis Miesbach beginnt eine Tour, die bestens für Familien oder einen kurzen Herbstspaziergang geeignet ist. Foto: Martin Siepmann/Mauritius Images

Der gern übersehene, da nur 896 Meter hohe Aussichtsberg bei Warngau im Landkreis Miesbach ist eines der wichtigsten Wasserversorgungsgebiete der Landeshauptstadt. Start der nur gut 200 Höhenmeter langen Tour ist meist ab Warngau oder Osterwarngau. Bestens geeignet ist sie daher für Familien oder für einen eher kurzen Herbstspaziergang. Der Weg führt über den Nüchternbrunnweg vorbei an der kleinen Wallfahrtskapelle, zunächst durch Wald, bevor dieser sich lichtet und den Blick freigibt. Am Gipfel steht ein 30 Meter hoher Aussichtsturm aus Tuffstein, dessen Schlüssel man von Mai bis Oktober gegen Pfand im Berggasthaus ausleihen kann. Aber auch ohne Turm geht der Blick rüber zum Wendelstein und die Rotwandgruppe im Spitzing. Das bis in den November hinein geöffnete Berggasthaus (lieber nachfragen unter Tel.: 08020/1705) ist mit Kühen, Schweinen, Ponys und Katzen beliebt bei Kindern und bietet bayerische Schmankerl mit Aussicht. Der Panorama-Anteil der Tour ist wegen der geringen Höhe zwar moderat, doch die herbstliche Laubfärbung im unteren Streckenabschnitt und die mögliche Anfahrt mit der Bahn machen die Tour zu einem unkomplizierten Ausflug ohne große konditionelle Anforderungen.

Chiemgauer Alpen: Zwiesel

Die 1782 m hohe Erhebung im östlichen Chiemgau liegt im Gebirgsstock des Staufen zwischen Bad Reichenhall und Inzell. Ausgangspunkt ist der Jochberg-Parkplatz, von wo aus der kernige 900 Höhenmeter lange Weg zunächst über den schattigen Mulisteig durch den Wald zur Zwieselalm (1386 m) führt, die derzeit aber schon Winterschlaf hält. Weiter geht’s in Serpentinen durch Latschenfelder zum Gipfel; kurz vorher liegt noch der benachbarte Zenokopf (1756 m) auf dem Weg. Vom Gipfel und bereits während des Aufstiegs reicht der Blick über den Chiemsee, die Berchtesgadener Alpen und weite Teile des Chiemgaus bis ins bayerische Alpenvorland. Wer noch Kraft hat, trittsicher und schwindelfrei ist, kann als anspruchsvollere Variante über den Grat zum Gamsknogel (1753 m) weiterwandern und von dort zur Zwieselalm absteigen; dieser Abschnitt ist teils mit Drahtseilen gesichert, also nur etwas für erfahrene Bergfexe.

Tegernseer Alpen: Hirschberg

Blick vom Hirschberg in Richtung Süden mit Blick im goldenen Schein der Abendsonne bis hinüber zur Alpenkette. Foto: Franz Xaver Fuchs

Noch so ein Klassiker, aber einer, der ordentlich Schweiß fordert: Rund 13 Kilometer Strecke bei rund 900 Höhenmetern, da braucht man schon gut vier bis fünf Stunden für die ganze Runde. Der Aufstieg zum Hirschberg (1670 m) startet meist ab Kreuth/Scharling am Parkplatz der Hirschberglifte, führt zunächst parallel zur kurzen, aber steilen Skipiste durch Bergmischwald, oberhalb der Baumgrenze dann vorbei an der Raucheckalm über weite, offene Almflächen mit ständigem Panoramablick auf den Tegernsee und das Rofangebirge. Einkehrmöglichkeit bietet das Hirschberghaus kurz unterhalb des Gipfels, mit Terrasse und Blick über das gesamte Tal und die Blauberge bis ins Karwendel und die Zentralalpen. Zurück geht es über den Nachbargipfel Kratzer (1540 m) und über den Sommerweg hinab zum Ausgangspunkt. Der Aufstieg ist konditionell fordernd, aber technisch nicht schwierig, ideal für trittsichere Wanderer.

Pfaffenwinkel: Auerberg

Ideal für eine kürzere Herbsttour: Der Auerberg bei Bernbeuern mit seiner Aussicht auf die Bergkette der Allgäuer Alpen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Auerberg (1055 m) bei Bernbeuren ist ein vergleichsweise sanfter Aussichtsberg, ideal für kürzere Herbsttouren. Vor vielen Jahren gab es hier mal eine Downhill-Skateboard-Weltmeisterschaft mit wagemutigen Helmträgern, die mit hundert Sachen talwärts zischten. Der wesentlich gemächlichere Aufstieg führt entweder über die Feuersteinschlucht oder von Stötten über den Römerweg, meist über offene Wiesenhänge und lichte Wälder, jeweils nur rund 300 Höhenmeter bergauf. Trotz der geringen Höhe bietet der Gipfel einen erstaunlich weiten Rundblick: von den Ammergauer und Allgäuer Alpen im Süden bis weit ins hügelige Alpenvorland mit seinen zahlreichen Seen im Norden. Auch die barocke Wallfahrtskirche St. Georg auf dem Gipfel ist einen Besuch wert. Einkehrmöglichkeit besteht am Berggasthof direkt am Gipfel (Montag und Dienstag Ruhetag). Die Tour eignet sich auch für Familien oder als kurzer Panorama-Ausflug bei begrenzter Zeit.

Estergebirge: Simetsberg

Der Simetsberg (1841 m) zwischen Walchensee und Isartal ist der eher unbekannte Kollege des nahen Herzogstand. Aufstieg meist ab Einsiedl ganz am Ende des Walchensees, stolze 1100 Höhenmeter, konditionell ziemlich fordernd. Der Weg führt zunächst durch Wald, oberhalb der Baumgrenze dann über weite, offene Grashänge mit zunehmend freiem Blick auf Walchensee, das Karwendel und die Estergebirgskette. Der Gipfelgrat selbst bietet ein Panorama, das dem des Herzogstand in nichts nachsteht – nur ohne die Menschenmassen, da keine Seilbahn zum Berg führt. Einkehrmöglichkeiten? Fehlanzeige, weshalb die Jause mitgebracht werden sollte. Eine anspruchsvolle, aber lohnende Tour für alle, die stille Panoramaziele abseits der Klassiker suchen.

Bayerische Voralpen: Herzogstand / Heimgarten

Einer der schönsten Panoramawege der bayerischen Voralpen führt hinauf auf den Herzogstand, einen der beliebtesten Gipfel in Oberbayern. Foto: Manfred Neubauer

Klar, der Klassiker schlechthin, aber wenn wir über grandiose Ausblicke reden, darf last but not least diese Zwei-Seen-Tour nicht fehlen. Der Grat zwischen Herzogstand (1731 m) und Heimgarten (1790 m) gilt zu Recht als einer der schönsten Panoramawege der bayerischen Voralpen. Start meist per Kabinenbahn zum Herzogstand, von dort auf schmalem, teils drahtseilversichertem Steig über mehrere Zwischengipfel bis zum Heimgarten und Abstieg nach Ohlstadt oder auf der anderen Seite wieder Richtung Walchensee. Die anstrengendere Variante: hoch auf den Heimgarten, dann über den Grat zum Herzogstand und von dort knie- und gelenkschonend mit der Bahn ins Tal. Der Grat bietet fast durchgehend freien Blick auf Walchen- und Kochelsee, bei klarer Sicht bis zum Karwendel, sollte aber bei Nässe nur bei stabilem Herbstwetter gegangen werden. Einkehr am Herzogstandhaus direkt an der Bergstation oder in der Heimgartenhütte, wo zumindest vor ein paar Jahren noch ein Aushang warnte: „Keine!! alkoholfreien und leichten Biere!“ Bis einschließlich 25. Dezember ist die Hütte geschlossen, danach an schönen Winterwochenenden wieder offen.