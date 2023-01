Söder will Altersgrenze für Bürgermeister aufheben - Chance für Reiter

Von Anna Hoben

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Altersgrenze für Bürgermeister und Landräte in Bayern aufheben. Das hat er bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion im Kloster Banz verkündet. Es solle künftig keine "starre Grenze" mehr geben, sagte Söder. Politikerinnen und Politiker könnten das Amt also auch dann ausüben, wenn sie zu Beginn der Amtszeit älter als 67 Jahre sind. Bislang ist das nicht möglich.

Sollte der Landtag Söders Plan umsetzen und die Aufhebung der Altersgrenze beschließen, würde in München der Weg frei für eine mögliche dritte Amtszeit von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Er könnte bei der Kommunalwahl 2026 noch einmal antreten.

Im vergangenen Juli hatte Reiter erklärt, dass er "große Lust" verspüre, in drei Jahren noch einmal zu kandidieren. Nach zwei Jahren mit fast ausschließlich Sitzungen von Krisenstäben wegen Corona und des Ukraine-Kriegs wolle er versuchen, Dinge voranzubringen, sagte er damals. Reiter, 1958 geboren, läge zu Beginn einer möglichen nächsten Amtszeit über der bisherigen Altersgrenze.