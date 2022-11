Von Yvonne Poppek

Für Fanny ist es genug. Irgendwann unterbricht sie ihren Herbert, der da vor ihr bäuchlings auf dem Boden liegt und palavert. "Du musst mir jetzt das Huhn schlachten helfen", sagt sie. Dabei sitzt sie mit größter Grandezza in einem Schubkarren, Hühnerfedern auf ihrem Haupt. Lächerlich könnte das sein, doch es ist ein Moment voller Würde und Entschiedenheit, ein Zurück gibt es nicht. Das Tier muss jetzt getötet werden. Und Herbert weiß genau: Das Huhn ist seine Fanny.

Es gibt Theateraugenblicke von einer solchen Stärke und Intensität, dass sie einen ganzen Abend rechtfertigen können. Der hier gehört dazu, Sibylle Canonica im Schubkarren, vor ihr liegend Max Mayer, zwischen ihnen der glasklare Satz, der eine scharfe Trennlinie zwischen dem Vorher und Nachher zieht: Das Spiel ist jetzt aus, die Würfel sind gefallen. Er gehört in Jan Höfts Inszenierung von Herbert Achternbuschs "Der Stiefel und sein Socken", die am Freitag im Marstall Premiere hatte. Schade nur, dass die Stärke dieses Moments nicht für den ganzen Abend konserviert werden konnte.

Die Inszenierung ist Jan Höfts Abschied vom Residenztheater

Die Achternbusch-Arbeit ist das Abschlussstück von Höft am Residenztheater. Bisher war er Regieassistent, verantwortete eine August Stramm-Installation in der Villa Stuck. Nun gehört ihm die Bühne im Marstall, für die er sich ein Stück des im Januar verstorbenen bayerischen Universalkünstlers ausgesucht hat. Achternbusch hatte die Uraufführung des Zwei-Personen-Stücks an den Kammerspielen 1993 selbst inszeniert mit Rolf Boysen und Rudolf Wessely, zwei Männern statt Frau und Mann, da Liebe unabhängig vom Geschlecht sei. Eingriffe in den Text sind also unbedingt erlaubt, betrachtete der Autor sein Stück doch selbst nicht als sakrosankt, sondern mit wachsender zeitlicher Distanz als etwas Ausgeschiedenes und Abgestorbenes.

Regisseur Höft war da auch nicht zimperlich, die fünf Szenen hat er zerlegt, neu montiert, einiges weggelassen und zudem auf drei Darstellende verteilt - als dritter Schauspieler ist Arnulf Schumacher dabei. Canonica und Mayer sind Fanny und Herbert, Schumacher ist ein Römer. Die Rolle gibt es auch bei Achternbusch, nur dass er Herbert und den Römer als eine Figur erdacht hat. Fanny und Herbert sind ein altes Paar, Herbert ist Kriegsheimkehrer und Poet, Fanny seine Liebe. Das Leben hat sie aneinandergeschweißt, kurz vor dem Tod flüchten sie sich nun in fantastische Vorstellungen. Assoziationen zu Samuel Beckett liegen hier nahe.

Detailansicht öffnen Huhn oder Mensch, Liebe oder Lebensüberdruss? In jedem Fall ein starker Theatermoment. (Foto: Adrienne Meister)

Den Großteil des Abends bestreiten Canonica und Mayer. Alles beginnt in einem ganz nah ans Publikum herangerückten Holzgerüst mit nach oben und hinten transparenten Wänden. Dort tastet sich Canonica mit einer Kerze an den auf dem Boden kauernden Mayer heran, rappelt ihn auf. Er biegt und windet sich, seine Augen verdreht, zurück in ein Leben geholt, das er längst zu verlassen bereit war. Kurz darauf ist sein Herbert erstaunlich vital, dann steigt er ein auf Fannys Spiel. Denn nichts anderes ist ihr Leben noch: eine Fantasiewelt, in der sie um die Deutungshoheit rangeln. Da kann Herbert eine Frau aus Hamburg sein und Fanny ein Huhn, das melonengroße Eier legt. Immer setzt der andere noch eins drauf. So ackern sie sich durch ihre Szenen, einander belauernd, sich spielend in die letzten Winkel ihrer waidwunden Seelen tastend.

Was Canonica und Mayer hier machen, ist großartig, absurd, konzentriert, ein von kleinen Gesten und Blicken beherrschtes Spiel, das danach fragt: Welche Rolle suchen wir uns aus, wann sind wir ihrer überdrüssig, wann wird sie sinnlos? Dazu gibt es die herrlichen Sätze Achternbuschs: "Das Hirn wird partikelweise ausgestrichen. Dafür verbinden sich Partikel wiederum, die sich bislang fremd geblieben sind, und es entsteht ein neuer Unsinn, im Gegensatz zum alten." Oder: "Mir fällt das deutsche Wort für Stuhl nicht ein." Oder: "Der Blitz war blau. Wie sollte ich da deine Orangen erkennen."

Arnulf Schumacher spricht den großen Monolog am Schluss

Irgendwann allerdings ist Schluss mit diesem Ums-Leben-Gezerre, da erstickt Herbert liebevoll sein Fanny-Huhn. Kurz darauf tritt Schumachers Römer im Jogginganzug auf. Ihm hat Höft einen großen Monolog am Ende zugedacht, der seltsam losgelöst bleibt. Es ist eine Erzählung aus einem kriegszerfetzten Zoo, von einem schwer verletzten Elefanten und Affen, deren Hintern Gehirnen gleichen. Aber: "Diese Affenärsche führen keinen Krieg. Unsere Affenärsche führen nur Krieg." Klar ist, das Kammerspiel soll an dieser Stelle weit hinaus auf die Gegenwart zielen. Und irgendwann ist irgendwie auch noch Achternbusch gemeint, wenn Schumacher, der große Sprecher, nach den Worten abtritt: "Ich habe von der Welt alles genommen. Und jetzt bin ich so bescheiden, dass mir ein Gedicht gefährlich erscheint."

Während all dem sind Canonica und Mayer im Hintergrund zum Stillstand verdonnert. Vorne wird verhandelt, hinten wird zugehört. Da zerfällt der Abend in Stücke, die Teile driften ziellos auseinander. Zumal die tote Fanny längst wieder aufgewacht ist. Warum nur? Genug war dann letztlich doch nicht genug.