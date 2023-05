Von Evelyn Vogel

Wenn ein altehrwürdiges Orchester, das auf eine 500-jährige Geschichte zurückblickt, und ein Auktionshaus, das es auf immerhin 100 Jahre bringt, zu einem gemeinsamen Festabend einladen, dann klingt das nach 600 Jahren bedeutungsschwerem Pathos - und einer Veranstaltung, stets in Gefahr, in ebenso ausgedehnte gepflegte Langeweile abzurutschen. Nicht so, als das Bayerische Staatsorchester und Karl & Faber dieser Tage zu einer "Zeitreise" einluden. Zugegeben: Der Titel "Mit den Augen hört man besser" ließ schon vermuten, dass da was gegen den Strich gebürstet werden sollte. Doch umgeben von Alten Meistern in schweren Goldrahmen erwartete man von der Veranstaltung kaum das, was dann kam: eine höchst unterhaltsame Bild-Musik-Hommage an die Künste.