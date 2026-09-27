Beim ersten Akademiekonzert der Saison unter Vladimir Jurowski im Nationaltheater begeistert die Pianistin Mitsuko Uchida mit Beethoven, Bach und hoch virtuosem Spiel.

Es ist ein leises Programm: Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 und Brahms Symphonie Nr. 3 spielen das Bayerische Staatsorchester unter seinem Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski und Mitsuko Uchida beim ersten Akademiekonzert der Saison. Hier geht es nicht um das Ausstellen einiger brillanter Stellen. Hier geht es um die Macht von Genauigkeit und Sanftheit.