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Konzert des Bayerischen Staatsorchesters mit  Mitsuko UchidaDie Macht von Genauigkeit und Sanftheit

Lesezeit: 1 Min.

Mit 77 Jahren feiert die Pianistin Mitsuko Uchida ihr Debüt mit dem Bayerischen Staatsorchester.
Mit 77 Jahren feiert die Pianistin Mitsuko Uchida ihr Debüt mit dem Bayerischen Staatsorchester.
Geoffroy Schied

Beim ersten Akademiekonzert der Saison unter Vladimir Jurowski im Nationaltheater begeistert die Pianistin Mitsuko Uchida mit Beethoven, Bach und hoch virtuosem Spiel.

Kritik von Rita Argauer

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Es ist ein leises Programm: Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 und Brahms Symphonie Nr. 3 spielen das Bayerische Staatsorchester unter seinem Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski und Mitsuko Uchida beim ersten Akademiekonzert der Saison. Hier geht es nicht um das Ausstellen einiger brillanter Stellen. Hier geht es um die Macht von Genauigkeit und Sanftheit.

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