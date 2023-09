Ein Wochenende lang feiert die Bayerische Staatsoper den Saisonauftakt. Beim "Septemberfest" im Nationaltheater und in den Fünf Höfen ist das Interesse an den vielen Formaten groß.

Von Klaus Kalchschmid

"Das ist aber keine Ballerina!", ruft ein kleines Mädchen energisch aus dem sicheren Kreis ihrer Freundinnen in Richtung Julian MacKay. Der wärmt sich gerade mit geschmeidigen Bewegungen im großen Probensaal des Bayerischen Staatsballetts auf. MacKay lächelt lang und breit wie auch viele der hundert Tanz-Begeisterten um ihn herum, darunter etliche Kinder. Sie alle sind gekommen zum Septemberfest der Bayerischen Staatsoper am Wochenende und sitzen nun eine Stunde mit größter Aufmerksamkeit an den vier Seiten eines Saals unter dem Dach des Nationaltheaters. Geprobt wird der erste von drei jeweils die Akte krönenden Pas de deux aus "Le Parc" von Angelin Preljocaj. Sein Ballett, das er 1994 für die Compagnie der Pariser Oper kreiierte, hat am 25. November am Nationaltheater Premiere.