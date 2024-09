Was sind die besten Bücher des Jahres? Die Jury des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst dürfte sich nicht leicht getan haben mit der Antwort. Doch auch in diesem Jahr hat sie wieder eine Liste erstellt: „Bayerns beste Independent Bücher 2024“. Unterschiedlichste Werke von Verlagen aus ganz Bayern stehen auf der Liste und werden auf Messen und Veranstaltungen in den nächsten Monaten präsentiert; zur Ergänzung gibt es diesmal erstmals einen Podcast von Literaturkritikerin Christine Knödler, von Oktober an im Literaturportal Bayern zu finden.