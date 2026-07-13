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Plötzliches Aus in MünchenStaatsballett trennt sich von Erstem Solisten – MacKay erhebt schwere Vorwürfe

Lesezeit: 1 Min.

Verlässt das Bayerische Staatsballett: Für den Amerikaner Julian MacKay ist sein Engagement am Münchner Haus mit sofortiger Wirkung beendet.
Verlässt das Bayerische Staatsballett: Für den Amerikaner Julian MacKay ist sein Engagement am Münchner Haus mit sofortiger Wirkung beendet. Nicholas MacKay

Das Bayerische Staatsballett trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Ersten Solisten Julian MacKay. Der Tänzer spricht auf Social Media von „Missständen“ und „Fehlverhalten“.

Von Jutta Czeguhn

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Die Pressemeldung, die das Bayerische Staatsballett am Montag veröffentlicht, ist wie üblich in personellen Angelegenheiten, knapp und sachlich gehalten: „Julian MacKay und das Bayerische Staatsballett gehen ab sofort getrennte Wege. Der Erste Solist verlässt die Münchner Compagnie mit dem heutigen 13. Juli 2026, wie ihm am Morgen persönlich von der Direktion des Hauses mitgeteilt wurde. Wir danken Julian MacKay für die vergangenen vier Spielzeiten und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

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