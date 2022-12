"Ich war völlig verführt von der Magie des Balletts!", sagt Laurent Hilaire. Als Tänzer war er einer der Sterne der Pariser Oper. Jetzt sieht sich der Chef des Bayerischen Staatsballetts als eine Art Botschafter, der Signale in die Stadt senden will.

Als Tänzer tanzte er alles. Die Klassiker an der Pariser Oper unter dem großen Rudolf Nurejew, die Moderne, das zeitgenössische Fach. Später wurde der Starsolist dort selbst Ballettmeister. 2017 ging Laurent Hilaire dann nach Moskau zum Stanislawski- und Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater, das sich unter seiner Regie zu einem Hotspot des Tanzes entwickelte. 2022 trat er wegen der russischen Invasion in der Ukraine zurück und ist nun Direktor des Bayerischen Staatsballetts in München. Am 23. Dezember hat dort "Tschaikowsky-Ouvertüren" Premiere, eine Kreation des Choreografen Alexei Ratmanskys, die mehrere Ouvertüren Tschaikowskys zum Ausgangspunkt nimmt, um die Geschichte des klassischen Balletts in spielerischer Form zu reflektieren.

Montag: Auf einen Kaffee

Detailansicht öffnen Auf dem Weg zum Ballettprobenhaus nimmt Laurent Hilaire gerne einen Kaffee in der "Bar Centrale" in der Ledererstraße. (Foto: Florian Peljak)

Ein Montagmorgen ist auch nur ein Morgen. Ich gehe also zu Fuß zum Ballettprobenhaus - das mache ich gerade zu Wochenbeginn gern, um mich mental auf die kommenden Tage vorzubereiten. Auf dem Weg gönne ich mir einen Kaffee in der Bar Centrale, auch die Croissants dort sind sehr zu empfehlen. Bevor ich mich meinem Terminkalender und den anstehenden Meetings widme, schaue ich wie üblich kurz im Training vorbei. Mittags steht ein Lunch mit Kooperationspartnern im Kalender. Hierfür habe ich einen Tisch im japanischen Restaurant Azuki im Hofgraben reservieren lassen. Ich mag asiatisches Essen, und die Atmosphäre ist sehr angenehm. Ansonsten: Business as usual, ich wechsle zwischen Schreibtisch und Ballettstudio.

Dienstag: Französisches Filmdrama

Wenn ich nach Proben und Besprechungen rechtzeitig aus dem Ballettsaal komme, schaue ich heute Abend im Theatinerkino vorbei. Dort laufen öfters französische Filme, im Dezember ist Un beau matin zu sehen, der dieses Jahr in Cannes Premiere hatte und in meiner Heimat Paris spielt. Ab und zu tut es einfach gut, seine Muttersprache zu hören - auch wenn ich an dieser Stelle sagen muss, dass ich es äußerst beeindruckend finde, wie problemlos in München überall die Kommunikation auf Englisch funktioniert. Das erleichtert das Leben doch sehr! Doch davon abgesehen: Ich mag Programmkinos - die ziehe ich, ganz altmodisch, jeder Netflix-Serie vor.

Mittwoch: Weihnachtsshopping

Detailansicht öffnen Eine gute Auswahl insbesondere südfranzösischer Weine gibt es im französischen Weinladen "Les Amis du Vin" im Münchner Glockenbachviertel. (Foto: Stephan Rumpf)

Nur noch zehn Tage bis Weihnachten. Ich finde diesen Run auf die Geschenke ja verrückt, aber für meine Töchter und meinen kleinen Enkel möchte ich auf jeden Fall eine Kleinigkeit besorgen. Daher nutze ich die Mittagspause für einen Abstecher zu "Kunst und Spiel" in Schwabing. Ein wirklich schönes Geschäft mit tollen Kinderspielsachen, die ein bisschen an die gute alte Zeit erinnern. Dort macht sogar Christmas-Shopping Spaß. Nach der Abendprobe und einem Gespräch mit dem Produktionsteam mache ich noch einen Abstecher in die Bar Cortina und gönne mir, in Gedanken schon wieder bei der Disposition der nächsten Woche, ein Gläschen Wein. Da bin ich ganz Franzose: Ein guter Wein ist etwas Wunderbares. Kürzlich habe ich die Weinhandlung "Les Amis du Vin" in der Klenzestraße entdeckt. Es gibt dort eine wirklich gute Auswahl insbesondere südfranzösischer Weine.

Donnerstag: Hauptprobe

Detailansicht öffnen Szene einer Probe zum Ballett "Die Tschaikowsky-Ouvertüren", das am 23. Dezember im Nationaltheater Premiere hat. (Foto: Ksenia Orlova)

Heute ist die Klavierhauptprobe für unsere bevorstehende Premiere der "Tschaikowsky-Ouvertüren" von Choreograf Alexei Ratmansky - ein sehr spannender Moment im Probenprozess, denn heute kommt erstmals alles zusammen: Die Tänzerinnen und Tänzer stehen zum ersten Mal in Kostüm und Maske auf der Bühne, das Bühnenbild ist fertig, im Orchestergraben sitzen die Musiker. Als Direktor werde ich heute sehr eingebunden sein, es gibt erfahrungsgemäß noch einiges zu klären. Doch ich liebe diesen Moment!

Freitag: Famoses Getränk

Detailansicht öffnen Eine schöne Tradition findet Laurent Hilaire die Münchner Christkindlmärkte. Besonders freut sich der Franzose und Weinliebhaber auf ein Glas Glühwein. (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Auf meinem Schreibtisch stapeln sich noch die Weihnachtskarten des Bayerischen Staatsballetts. Ich möchte sie selbst schreiben, weil ich das viel persönlicher finde. Daher habe ich mir am Nachmittag zwischen all den Terminen eine Stunde nur für mich, meinen Füller und einen Kaffee reserviert. Das ist eine schöne Möglichkeit, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ansonsten spaziere ich gerne alleine durch den Englischen Garten oder fahre raus in die Natur. Neulich war ich, mehr oder weniger zufällig, am Maisinger See. Er liegt in der Nähe des Starnberger Sees, ist aber lang nicht so überlaufen. Am Abend plane ich, einen kurzen Abstecher auf einen der Christkindlmärkte zu machen - unglaublich, wie viele es allein in der Münchner Innenstadt gibt! Eine schöne Tradition, wie ich finde. Und ich möchte unbedingt diesen famosen Glühwein probieren.

Samstag: Von Kandinsky inspiriert

Detailansicht öffnen Von Wassily Kandinskys Gemälde "Quadrate mit konzentrischen Ringen" ist das Bühnenbild von Alexei Ratmanskys Ballett "Bilder einer Ausstellung" inspiriert. Diese Ballettproduktion ist im Januar nochmal im Dreiteiler "Passagen" zu sehen. (Foto: Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München)

Schon länger auf meiner To-Do-Liste steht das Lenbachhaus. Eigentlich wollte ich kürzlich zur Free-Easy-Abendöffnung gehen, die immer am ersten Donnerstag des Monats ist, habe es aber leider nicht geschafft. Daher werde ich mir dieses Wochenende die Zeit nehmen, mit dem Blauen Reiter einen Teil der Münchner Kunstgeschichte zu entdecken. Vor allem möchte ich mir Wassily Kandinskys Gemälde "Quadrate mit konzentrischen Ringen" im Original ansehen, von dem ja das Bühnenbild von Alexei Ratmanskys Ballett "Bilder einer Ausstellung" inspiriert ist. Zu sehen ist diese Ballettproduktion übriges nochmal im Januar 2023 im Rahmen unseres modernen Dreiteilers "Passagen".

Sonntag: Das Buch zur Serie

Detailansicht öffnen Kit Harington in einer Szene aus "Game of Thrones". Literarische Vorlage für die TV-Serie ist der historische Romanzyklus "Les Rois maudits". (Foto: Helen Sloan/dpa)

Am Vormittag steht im Nationaltheater unsere Einführungsmatinee zu den "Tschaikowski-Ouvertüren" auf dem Programm. Neben Gesprächen mit beteiligten Künstlern gibt es auch einen ersten tänzerischen Vorgeschmack auf die Uraufführung. Ich bin sehr gespannt, wie unser Publikum auf dieses choreographische Amuse bouche reagiert. Nachmittags mache ich, glaube ich, einfach mal: Nichts. Ich werde mich aufs Sofa legen, mich informieren, was in der Weltgeschichte so passiert und ein bisschen lesen. Derzeit liegt auf dem Couchtisch ein Band aus dem historischen Romanzyklus "Les Rois maudits" - übrigens die literarische Vorlage für die Serie "Game of Thrones". Und ich werde mit meiner Familie in Frankreich telefonieren.

Nach Abschluss seiner Ausbildung an der Ballettschule der Pariser Oper im Jahr 1979 wurde Laurent Hilaire Mitglied des Ballet de l'Opéra de Paris. 1985 ernannte ihn Rudolf Nurejew nach einer Aufführung von Schwanensee zum "danseur étoile". In der Folge übernahm er viele Hauptrollen in Balletten und gastierte als Solist unter anderem beim Royal Ballet in London und an der Mailänder Scala. Ab 2005 war er Ballettmeister an der Pariser Oper und von 2017 bis 2022 künstlerischer Direktor des Stanislawski-Balletts, das 2018 für das beste klassische und 2019 für das beste zeitgenössische Ballett des Jahres in Russland mit der "Goldenen Maske" ausgezeichnet wurde. Seit Mai 2022 ist Laurent Hilaire Direktor des Bayerischen Staatsballetts.