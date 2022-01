Die für Freitag, 14. Januar, 15 Uhr, geplante Wiederaufnahme von "Giselle" im Nationaltheater muss auf Sonntag, 16. Januar, verschoben werden. Wie das Bayerische Staatsballett mitteilt, gibt es einen positiven Covid-Fall in der Junior-Compagnie des Ensembles, das nun komplett PCR-getestet werde, um einen weiteren sicheren Proben- und Vorstellungsbetrieb gewährleisten zu können. Erworbene Karten für den Freitag würden automatisch storniert, der Ticketpreis werde zeitnah zurückerstattet. In der Vorstellung am Sonntag sollen Demi-Solistin Jeanette Kakareka und Principal Jinhao Zhang ihre Debüts in den Hauptpartien geben.