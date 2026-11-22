Keine Vampire weit und breit. Es ist schließlich helllichter Nachmittag. Und in der Spiegelwand im Probensaal des Bayerischen Staatsballetts sind alle Tänzer deutlich zu erkennen, auch der Mann aus Transsilvanien, Choreograf Edward Clug.
„Carpathia“ in MünchenWo Vampire tanzen lernen
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Blutsauger sind leidenschaftliche Tänzer, in Roman Polanskis Film und auf der Musicalbühne. Jetzt lässt der Transsilvanier Edward Clug die Untoten am Bayerische Staatsballett los. Ein Probenbesuch.
Von Jutta Czeguhn
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