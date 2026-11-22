Blutsauger sind leidenschaftliche Tänzer, in Roman Polanskis Film und auf der Musicalbühne. Jetzt lässt der Transsilvanier Edward Clug die Untoten am Bayerische Staatsballett los. Ein Probenbesuch.

Die Beißerchen dieser Vampire haben schon mal kraftvoll zugebissen. Ensemble-Szene aus dem Ballett „Carpathia - Mythos der Untoten“.

Keine Vampire weit und breit. Es ist schließlich helllichter Nachmittag. Und in der Spiegelwand im Probensaal des Bayerischen Staatsballetts sind alle Tänzer deutlich zu erkennen, auch der Mann aus Transsilvanien, Choreograf Edward Clug.