Von Evelyn Vogel, München

Wie bedeutsam Kopfbedeckungen einst waren, mag schon die Vielzahl der dazu vorhandenen sprachlichen Wendungen zeigen: So erwies man sich anderen gegenüber als höflich, indem man seinen Hut zog. Und ein "Hut ab" gilt bis heute als Respektsbekundung für eine Leistung. Auch dass viele noch immer versuchen, scheinbar unvereinbare Dinge "unter einen Hut zu bringen", deutet die Sicherheit an, die man dem Hut zusprach - was auch in Wendungen wie "wohl behütet" oder "auf der Hut sein" zum Ausdruck kommt. Wo hingegen mindestens etwas überraschendes, womöglich Halbseidenes zum Ausdruck gebracht wird, wenn jemand "etwas aus dem Hut zieht" gar "zaubert" - sofern es sich nicht um einen Zaubertrick handelt. Und dass alle Hoffnung dahin ist, steht außer Frage, wenn einer "seinen Hut nehmen" muss.

Vom Ursprung her waren Hüte jedoch ganz einfach zum Schutz vor der Witterung. Nach und nach jedoch wurden Kopfbedeckung zum Rangabzeichen von Adel und Klerus, zeichneten Stände aus und machten Unterschiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung deutlich. Sie waren Zeichen von Hierarchien, schufen Distanz oder stärkten Zusammengehörigkeit und glichen einem nonverbalen Kommunikationsmittel. Zugleich mutierten Hüte & Co. auch zum modischen Accessoire und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts setzten Männer wie Frauen Hüte auf, wenn sie außer Haus gingen.

Der große Einbruch kam in den 1960er-Jahren: Männliche Pilzköpfe wollten offen getragen werden, auf hochtoupierten Frauenfrisuren störten Hüte nur. Seither ist die Anzahl der Hutträger und -trägerinnen stark rückläufig. Wer sich nicht gerade in Ascot beim Pferderennen zeigen will - wo noch immer die wildesten Kreationen zu bewundern sind - oder königliches Familienmitglied ist - legendär die farblich aufs Kostüm abgestimmten Hüte der jüngst verstorbenen Queen - muss sich schon sehr anstrengen, um eine passende Gelegenheit zu finden, einen Hut zu tragen.

Detailansicht öffnen Schirmhauben wie diese aus dem Allgäu, um 1830/50, schwelgten in bunten Seidengeweben und Metallspitzen, nachdem die alten Kleiderordnungen hinfällig geworden waren. (Foto: Bastian Krack / Bayerisches Nationalmuseum)

Detailansicht öffnen Die Schirmmütze von Kronprinz Ludwig von Bayern, dem späteren König Ludwig I., ist aus Leder und Seidengewebe gearbeitet. Er besaß eine große Hutsammlung, die er dem Bayerischen Nationalmuseum vermachte. (Foto: Bastian Krack / Bayerisches Nationalmuseum)

Detailansicht öffnen Hausmützen wie diese von 1725/50 aus Seidengewebe mit Seidenstickerei waren in ganz Deutschland sehr beliebt. Der Hausherr trugt sie statt der Perücke zusammen mit einem Hausmantel und empfing damit auch Gäste. (Foto: Bastian Krack / Bayerisches Nationalmuseum)

Beste Gelegenheit, sich einen solchen mal wieder aufs Haupt zu setzen, bietet ein Besuch der aktuellen Ausstellung "Hauptsache. Hüte, Hauben, Hip-Hop-Caps" im Bayerischen Nationalmuseum. Mit rund 250 Exponaten will das Museum einen Überblick über die Kulturgeschichte der Kopfbedeckung vom Mittelalter bis zur Gegenwart geben. Die reichen Bestände des Hauses zeigen fragile Mitren, Hüte und Hauben aus dem 15. bis 17. Jahrhundert, schwelgen in der Fülle von Beispielen aus dem 18. und 19. Jahrhundert - sehr lustig die Schirmmütze von Ludwig I., damals noch Kronprinz von Bayern, die aussieht, als ob sie aus einem Bananenblatt gefertigt wäre -, müssen aber im 20. und 21. Jahrhundert durch Unternehmens- und private Leihgaben ergänzt werden.

Zusätzlich lassen zahlreiche Gemälde und Fotoreproduktionen sowie einige wenige Skulpturen erahnen, wie die Kopfbedeckungen im Zusammenhang mit der Kleidung wirkten, was gerade beim Biedermeier sehr hübsch ist. Sehr schön wurde manch zartes Haargespinst aufwändig rekonstruiert. Ein Puppenhaus als Hutladen von 1809 ist allerliebst anzusehen. In wenigen Fällen - wie bei der prachtvollen Flinderhaube aus Nürnberg aus dem 17. Jahrhundert - wird an Hand einer Miniaturrekonstruktion zusätzlich die Produktionstechnik verdeutlicht. Und in einem Kabinett gibt's ein paar Materialien und Werkzeuge sowie Filme über das Hutmacher- und Modistenhandwerk. Außerdem stehen in einem prachtvollen Nebenraum Hüte zum Aufsetzen bereit sowie eine Fotobox, um Selfies zu machen.

Detailansicht öffnen Der pinkfarbene Filzhut wurde von Philip Treacy in London um 2010 gefertigt und ist eine private Leihgabe. (Foto: Bastian Krack / Bayerisches Nationalmuseum)

Detailansicht öffnen Das New Era Cap, Buffalo/New York, von 2019 ist eine Leihgabe des Rappers und Fanta-Vier-Mitglieds Smudo. (Foto: Bastian Krack / Bayerisches Nationalmuseum)

Detailansicht öffnen Der Damenstrohhut stammt von der Münchner Modistin Nicki Marquardt und ist brandaktuell. (Foto: Bastian Krack / Bayerisches Nationalmuseum)

Doch insgesamt ist die Ausstellung eine zwar reiche, aber kaum zeitgemäße Präsentation. Was umso notwendiger wäre, als das Bayerische Nationalmuseum nach wie vor zu kämpfen hat, insbesondere jüngeres Publikum ins Haus zu locken. Wie viel lebendiger hätte man die Ausstellung mit Bewegtbildern, 3D-Scans, Zusammenschnitten legendärer Modenschauen oder Spielfilmsequenzen, in denen Hüte ihren großen Auftritt haben, gestalten können? Zum Beispiel beim Stetson-Modell, wie Filmfigur Indiana Jones ihn getragen hat. Oder bei den Fedoras und Trilbys - beliebten Herrenhüten aus den Sechzigerjahren -, die an alte FBI-Serien aus grauer TV-Vorzeit erinnern. Wie lustig hätte eine filmische Wiederbegegnung mit ihnen sein können! Und dass man von Rapper Smudo ein Cap zeigt sowie ein Selfie mit eben jenem Cap ist nett. Hoffentlich gibt es auf dem Audioguide wenigstens etwas Musik der Fantastischen Vier zu hören.

Überhaupt hätte man sich eine deutlich modernere, aufregendere Ausstellungsarchitektur gewünscht. Einzig die nach Jahrhunderten farblich unterschiedlich gestrichen Wände bringen etwas frischen Wind in die Säle. Zumeist sind die Kopfbedeckungen auf Podesten hinter Glas auf Augenhöhe arrangiert. Einige wenige wurden auf Kopfformen oder Büsten gesetzt. Bei allem Verständnis, dass man die Fülle der Bestände, die zumeist in den Depots schlummern, auch mal in aller Breite zeigen möchte. Aber muss man sie deshalb so dicht gestaffelt in die Vitrinen stellen, dass die Hüte sich gegenseitig die Schau stehlen? An anderer Stelle gelingt es doch auch, die Objekte singulär zu präsentieren - obwohl man auch bei Wandvitrinen oft gerne um die Objekte herumgegangen wäre, um sie von allen Seiten zu bestaunen.

Und wenn die Kopfbedeckung so viel über Amt und Würde, Ansehen und Stand aussagt, warum erzählt man nicht wenigstens an einigen Stellen exemplarisch etwas über die Sozialgeschichte? Meist beschreiben die Texte, wie sich die Hutmode verändert hat, nur selten warum. Wäre es nicht spannend gewesen zu erfahren, wie viel eine Bürgersfrau beispielsweise aufwenden musste, um sich eine "standesgemäße" Kopfbedeckung leisten zu können? Welchen Ruf hatten Putzmacherinnen in früheren Zeiten? Und welche Stellung hatten sie im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen? Ach, es gäbe so vieles zu erfahren im Zusammenhang mit Hauben und Hüten. Leider hat die Ausstellung es nicht geschafft, das alles unter einen Hut zu bringen.

Hauptsache. Hüte, Hauben, Hip-Hop-Caps, Bayerisches Nationalmuseum, Prinzregentenstr. 3, Mi., 20. Okt. bis 30. April 2023