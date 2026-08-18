Der Kuckuck ist ein raffinierter Vogel. Er tarnt seine Eier, passt sie in Form und Farbe an, um sie dann in die Nester anderer Vögel zu legen. Dort gehören sie eigentlich nicht hin, finden aber ihren Platz. „Kuckuckseier“, so heißt die Intervention der Neuen Münchener Künstlergenossenschaft im Bayerischen Nationalmuseum.

Der Titel provoziert. Der Kuckuck hat keine gute Intention, wenn er die Eier in fremde Nester legt. Andere Vögel müssen die Eier ausbrüten, die Küken großziehen, und häufig werden die eigenen dabei verstoßen. Die Museums-Intervention soll keinesfalls eine feindliche Übernahme darstellen und doch ergibt der Name Sinn. Die zeitgenössischen Ausstellungsstücke gehören eigentlich nicht ins bayerische Nationalmuseum. Dessen Sammlung endet zumeist im Jugendstil.

Aktuell aber finden sich zwischen den Exponaten der Dauerausstellung 25 zeitgenössische Installationen. Die fallen mal mehr, mal weniger direkt ins Auge. Ihren ganz bestimmten Platz, ein bestimmtes Nest, haben alle. Denn die Auswahl der Arbeiten ist nicht willkürlich. Die Künstlerinnen und Künstler haben zwischen ihren Werken und den vorhandenen einen Bezug hergestellt. So kommentieren und konterkarieren sie Kunst und Objekte aus vergangenen Jahrhunderten.

Da steht ein Frauenkörper neben stählernen Ritterrüstungen, bekleidet mit einem engen gehäkelten Hemd und einer Sturmhaube, beides in Neonfarben. Zwischen all den Rittern, diesen männlichen Symbolfiguren, fällt der Blick direkt auf die weibliche Installation. Ein anderes Material, eine andere Farbpalette, eine andere Wirkung. Kleidung, heute häufig eine Form des Ausdrucks, des Übermittelns von Botschaften. „Geschützt und gehindert“ heißt das Werk von Anna Frydman.

Eine schützende Funktion haben auch Haare. Doch ein dichter Haarwuchs am gesamten Körper, mitunter auch euphemistisch „Haarkleid“ genannt, wird zumeist als „animalisch“ empfunden und ruft überwiegend Ablehnung, gar Abscheu hervor. Eine der bekanntesten Statuen im Bayerischen Nationalmuseum ist die der Maria Magdalena vollständig behaarte, in der Einöde lebende Büßerin. Tilman Riemenschneider hat sie im 15. Jahrhundert geschaffen. Der Südtiroler Bildhauer Martin Kargruber stellt dieser Marienfigur eine ebenfalls behaarte Gestalt gegenüber: Lucy. Die schuf er in Anlehnung an einen 3,2 Millionen Jahre alten weiblichen Vormenschen, der 1974 in Äthiopien entdeckt wurde. Kargruber will damit die Diskussion über weibliche Körperbehaarung thematisieren. Was angesichts von Modeerscheinungen wie wuschigen Augenbrauen à la Frida Kahlo oder Schamhaar-Looks wie Hollywood-Cut und Brazilian-Strip eine eigene Betrachtung wert wäre.

Martin Kargruber hat Lucy geschnitzt, seine Version des wohl weiblichen Vormenschen. Und sie zur Heiligen Maria Magdalena von Riemenschneider gesellt. Bayerisches Nationalmuseum, Bastian Krack

Rollenbilder, Religion, Gemeinschaft – die Intervention setzt sich auf inhaltlicher Ebene mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen auseinander. Bezieht dabei die Gegenwart auf die Vergangenheit. So entstehen Reibungen, wird Raum für weiterführende Gedanken geschaffen. Da ist etwa die Jesusfigur von Eva Glück. Sie hat sich mit dem Ausstellungsstück des Geißel-Christus von Egid Verhelst auseinandergesetzt. Doch man findet nur das Negativ der von ihr geschaffenen Skulptur. Eine leere Hülle, die auseinandergebrochenen Gipsteile. Das Positiv hat sie zerstört. Was bleibt übrig, wenn der Glaube wegfällt?

Die Intervention ist so vielschichtig wie die Neue Münchener Künstlergenossenschaft selbst. Mit der Intervention wollen Museum wie auch Künstlerinnen und Künstler jüngere Zielgruppen für sich begeistern, aber auch Menschen, die das Museum gut kennen, neue Blickwinkel bieten.

Im Kirchensaal liegen auf einer Platte aus Gips gegossene, zarte, nackte Frauenfiguren. Sie sind in der Mitte zerteilt, zerbrechliche Gestalten, die Augen geschlossen. Schlafen sie oder sind sie etwa doch tot? Einige Schritte weiter die spätgotischen Grabplatten, denen Nicole Frenzel „Liegende/Cut“ gegenüberstellt. Wieder Ritter, gerüstet, erhaben in Stein porträtiert. Es ist ein Perspektivwechsel, Frenzels Erfahrung als Frau in einer männlich geprägten Gesellschaft.

Die Künstlerinnen und Künstler haben sich gezielt die Werke ausgesucht, mit denen sie sich auseinandersetzen wollen. Einige haben schon bestehende Werke in den Kontext der Ausstellung eingebaut, andere neue Arbeiten dafür geschaffen. Es gibt ein großes Spektrum an Kunstformen und Materialien. Wo keine direkte inhaltliche Beziehung sichtbar wird, gibt es häufig formelle Analogien oder Kontraste.

Aus Esstäbchen hat Christine Ott ihre Installation Mutabor gebaut, die den Fließenboden in den Raum erweitert. Bayerisches Nationalmuseum, Bastian Krack

Da ist die Skulptur „Blanche“ von Susanne Thiemann. Ein aus Kunststoffschläuchen geflochtenes Gebilde, es steht in einem hölzernen Kabinett. Die Statik des alten Baus lässt die dynamische Optik des neuen Werks noch fließender erscheinen. Man meint fast, es würde sich bewegen. Bei Sonne dringt Licht von außen in den Raum und sorgt für einen noch stärkeren Kontrast. Oder das Gebilde aus rot-grünen Essstäbchen-Quadraten, das in Anlehnung an den gleichfarbigen historischen Fliesenboden entstanden ist. „Mutabor“ heißt die Installation von Christine Ott.

Auch wenn die „Kuckuckseier“ nichts ersetzen sollen, Störfaktoren im besten Sinn sind sie allemal. Das regt zum Nachdenken an, über alte Kunst, aber auch über neue. Dabei wird der Museumsbesuch zu einer Suche nach den abgelegten Eiern, aber auch nach den Hintergründen, Zusammenhängen und nach möglichen Intentionen der Künstlerinnen und Künstler.

Kuckuckseier. Neue Kunst trifft alte Kunst, Bayerisches Nationalmuseum München, bis 15. November 2026