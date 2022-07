Von Sebastian Krass

Üppige Räumlichkeiten in bester Lage und Ausstattung, ein Mietpreis, der selbst intern als hart an der Schmerzgrenze eingestuft wurde - und ein Mietvertrag, der fünf Jahre länger läuft als eigentlich gewollt und somit Zusatzkosten in zweistelliger Millionenhöhe produziert: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die Anmietung der ehemaligen Linde-Zentrale an der Ecke Oberanger/Klosterhofstraße für seine Behörde offenbar um jeden Preis durchgeboxt. Dieser Schluss lässt sich aus Antworten des Innenministeriums auf zwei Anfragen des FDP-Landtagsabgeordneten Sebastian Körber zum zweiten Standort des Ministeriums neben dem Stammsitz am Odeonsplatz schließen, die der SZ vorliegen.