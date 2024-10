Es ist ein kurzer Moment zwischen zwei Ikonen, eine kleine Geste, die doch so viel in sich trägt. Als alle Preisträgerinnen und Preisträger noch einmal gemeinsam die Bühne betreten, liegen sich Torhüter-Legende Josef „Sepp“ Maier und der ehemalige Rennrodel-Bundestrainer Norbert Loch kurz in den Armen.