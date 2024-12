Ein halbes Jahrhundert saß Fritz Egner am Mikrofon, nun verabschiedet sich der Moderator vom Bayerischen Rundfunk (BR). Noch vor Weihnachten wird er ein letztes Mal seine Sendung „Fritz und Hits“ moderieren. Um einen größeren Abschiedsrummel zu vermeiden, werde vorerst nicht verraten, wann genau es so weit sei, teilte der BR am Freitag mit.