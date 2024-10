Von Thomas Becker

Der Theatersaal des Wirtshauses im Schlachthof ist ein wunderbarer Ort – wenn er schön voll besetzt ist. Dann brummt, rumort und vibriert das altehrwürdige Gemäuer vor Veranstaltungsbeginn nur so vor Vorfreude. Bei der diesjährigen Verleihung des Bayerischen Poetentalers durch die Münchner Turmschreiber war das anders. Als Holger Paetz als einer von drei Moderatoren die Bühne betritt, tut er das vor ungewohnt dünn besetzten Rängen. Nie war es so leer wie an diesem Abend. Liegt’s an der Wiesn? Am Champions-League-Spiel der Bayern? Man weiß es nicht. Was man sicher weiß: An den Preisträgern kann es nicht liegen. Denn die sind heuer wahrlich von erlesener Ausgezeichnetheit. Auch wenn sie nicht mehr die Allerjüngsten sind.