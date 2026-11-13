Was einem erst hinterher so richtig auffällt: Sowohl Kunstminister Markus Blume als auch Ministerpräsident Markus Söder, beide dominierenden Auftritten bei repräsentativen Anlässen bekanntlich nicht abgeneigt, halten sich am Donnerstag bei der Verleihung der Bayerischen Kunstpreise im Bergson dezent im Hintergrund.

Gastgeber Blume absolviert zwar brav das Begrüßungsdefilee für die Fotografen auf dem „blauen Teppich“ – und hatte zuvor schon im kleinen Kreis die 17 Kunstförderpreise überreicht –, tritt aber sonst nur bei der Preisübergabe in der Kategorie „Besonderer Ort“ an Wilma Rapf-Karikari und Ingo Kübler von der Galerie Adlmannstein in Erscheinung. Und das kurz und knackig.

Wilhelm Koch wurde als Kulturbotschafter ausgezeichnet. Udo Lindenberg gratulierte mit einer schriftlichen Laudatio, die Moderatorin Vivian Perkovic verlas. Foto: Oliver Hochkeppel

Genau wie der ohnehin erst später dazustoßende Söder, der zum Schluss den direkt mit ihm verbundenen Ehrenpreis („es gibt eine harte Jury: mich“) an Günter Sigl und Barney Murphy von der Spider Murphy Gang überreicht. Nur zweieinhalb Minuten steht er auf der Bühne, um von seinen Jugenderinnerungen zum Fazit zu kommen: „Ihr seid ganz, ganz große Künstler“. Ob Söder bei seiner Preisträgerwahl auch an den Ablauf des Abends gedacht hat, bleibt sein Geheimnis.

Jedenfalls wird man für den Ausklang eines solchen Events kaum passendere Protagonisten finden als die Spider Murphy Gang, zu deren neuerdings umstrittenen Kult-Song „Skandal im Sperrbezirk“ Söder und Blume andeutungsweise mittanzten. Eine Band, die alle kennen, die niemand gar nicht mag und auf die sich ein so bunt durcheinandergewürfeltes Publikum partytechnisch verständigen kann.

Volles Haus bei der Verleihung der Bayerischen Kunstpreise 2026 im Bergson Kunstkraftwerk. Foto: Oliver Hochkeppel

Nun wäre es stark übertrieben, zu behaupten, die wohltuende Zurückhaltung und kluge Mitwirkung der Politik wäre der Grund dafür gewesen, dass hinterher viele Gäste – die meisten ja mit reicher Erfahrung, was solche Veranstaltungen betrifft – bekunden, sie könnten sich an kaum eine schönere Preisverleihung erinnern. Vielmehr machen alle Beteiligten einfach einen exzellenten Job.

Angefangen mit der Bergson Brass Band und ihrer kernigen musikalischen Umrahmung. Weiter über die souveräne und auffallend kluge Fragen stellende Moderatorin Vivian Perkovic. Bis hin zum BR-Team um Autor Georg Büttel und Regisseur Thomas Kornmayer, das nicht nur nie zu lange, sehr konkrete Video-Einspieler vorbereitet, sondern auch viele zündende Live-Ideen hatte.

Der Schauspieler Samuel Koch (Mitte) erhielt die „Zerbinetta“ von seinem ehemaligen Professor Titus Georgi. Foto: Oliver Hochkeppel

Am zündendsten vielleicht die, jeweils einen Überraschungsgast die Preisübergabe vornehmen zu lassen. Viele berührende Momente ergeben sich so. Etwa wenn sich Trompeter Dominik Glöbl beim Überreichen der „Zerbinetta“ aus Nymphenburger Porzellan an Roland Pongratz (Kategorie „Programm“) daran erinnert, wie dessen Regener Volksmusikfestival „Drumherum“ zum Sprungbrett seiner Karriere wurde.

Wenn Schauspieler Samuel Koch, geehrt in der Kategorie „Performance“ für seine herausragende Darstellung des Wallenstein in der zum besten Stück des Jahres gewählten Kammerspiele-Inszenierung, sichtlich angefasst ist, als sein ehemaliger Professor Titus Georgi sehr persönlich rekapituliert, welche unerwartet großartig endende Entwicklung er bei ihm beobachtet hat. Oder wenn Cembalistin Tamar Halperin bei ihrer Preisübergabe an den Jazzpianisten Michael Wollny (Kategorie „Kreatives Schaffen“) bekennt: „Er weiß es nicht, aber ich betrachte ihn als meinen Mentor.“

Die Cembalistin Tamar Halperin bei ihrer Preisübergabe an den Jazzpianisten Michael Wollny. Foto: Oliver Hochkeppel

Letztere ist übrigens die einzige Überraschung, die nicht ganz klappt: Die beiden waren sich vorher versehentlich schon in den Katakomben des Bergson über den Weg gelaufen. Umso besser funktioniert es bei der schillernden Autorin Dana von Suffrin. Sie überrascht nicht nur Christiane Huber (Kategorie „Innovation“), mit der sie einige Performances und Hörspiele gemacht hat, sondern wird dann selbst überrascht: Als Preisträgerin des einzigen nicht vorher bekannt gegebenen Preises in der Kategorie „Stimme“.

Die Mode-Designer Johnny Talbot und Adrian Runhof überreichten den Preis an Michaela Breil und Karl Borromäus Murr (Mitte) vom Staatlichen Textilmuseum Augsburg (TIM) für die Ausstellung „Celebrating Fashion – Talbot Runhof in Paris“. Foto: Oliver Hochkeppel

Auch die bombastische, aber zugleich herausfordernde Location des Bergson wird perfekt bespielt. Mit der Platzierung der Kunstförderpreisträger auf dem Balkon zum Beispiel. Mit der Präsentation einiger fantastischer Kleider aus der Ausstellung „Celebrating Fashion – Talbot Runhof in Paris“, für die Michaela Breil und Karl Borromäus Murr vom Staatlichen Textilmuseum Augsburg (TIM) den Preis bekommen. Oder mit dem Flug des riesigen, von Drohnen gesteuerten „fliegenden Plus“ des „Luftmuseum“- und „Europa-Tempel“-Schöpfers Wilhelm Koch, Preisträger in der Kategorie „Kulturbotschafter“.

Kunstminister Markus Blume (links) mit den Bayerischen Kunstpreisträgern 2026. Foto: Oliver Hochkeppel

Ein nicht planbares großes Glück für Veranstalter und BR ist freilich, dass die Jury ausnahmslos perfekte Preisträger für einen solchen Abend ausgewählt hat. Nicht nur haben alle spannende, im besten Sinne niederschwellig zugängliche kulturelle Leistungen zu bieten. Alle können ihre Arbeit auch eloquent und handfest beschreiben.

Günter Sigl seinen „Rackn Roi“ sowieso, am besten natürlich musikalisch. Mit vier Stücken rockt die Band zum Schluss den Saal. Und noch besser als Ministerpräsident Söder bringt im Zuspieler Comedian Willy Astor auf den Punkt, was da Sache ist: „Ohne Fredl Fesl, Gerhard Polt und die Spider Murphy Gang wäre Bayern ein Irrtum.“