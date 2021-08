Der Bayerische Kunstförderpreis in der Sparte "Musik" geht 2021 an die Jazzsängerin Alma Naidu, das Münchner Ensemble für zeitgenössische Musik "Der gelbeKlang", den Pianisten Amadeus Wiesensee und die Popsängerin Elisabeth Brüchner alias "Lilly among clouds". Jedes Jahr vergibt der Staat insgesamt 16 solcher Preise in den Sparten "Musik", "Bildende Kunst", "Darstellende Kunst" und "Literatur". Die Auswahl der zwölfköpfigen Fachjury für den Musikpreis zeigt sich dabei stilistisch ausgesprochen offen und paritätisch. Pop, Jazz, Klassik und Neue Musik werden bedacht und die Einzelkünstler mit je 6000 Euro, die Ensembles mit 10 000 Euro gefördert.