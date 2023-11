Gruppenbild bei der Preisverleihung am 16. November.

Von Thomas Becker

Es gibt Jobs, da möchte man nicht tauschen, nicht mal für Geld. Taxifahrer beim Bahnstreik? Na servus! Hund bei Uli Hoeneß, wie Mehmet Scholl mal gewunschträumt hatte? Ja wirklich nicht! Auch übel: Moderator bei einer Preisverleihung, bei der ein befreundetes Kollegen-Trio eine durchaus angesehene und zudem vierstellig dotierte Auszeichnung auf der Bühne vor laufenden Fernsehkameras einfach nicht annimmt. Was für ein Albtraum. Klingt weit hergeholt? Iwo. Genau so geschehen bei der 19. Verleihung des Bayerischen Kulturpreises in den Eisbachstudios im Münchner Osten. Dazu später mehr, jetzt erst mal zur Kunst.