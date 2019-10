"Transparenz hinter verschlossener Tür" vom 18. Oktober:

Nach mehr als 25 Jahren findet im Bayerischen Jagdverband (BJV) wieder eine Palastrevolution statt: Dr. Jürgen Vocke hat wie sein Vorgänger den Absprung nicht rechtzeitig geschafft. Natürlich soll das Ganze wieder hinter verschlossener Tür stattfinden. Als Nebelkerze für die Öffentlichkeit hat man nun einen Arbeitskreis Waldumbau, Klimawandel und Jagd gegründet. Dessen Leiter, Hartmut Wudernatsch, hat als erstes betont, dass der Wildverbiss keine Rolle mehr spielt, wenn im Klimawandel nicht der wirtschaftliche, sondern der ökologische Nutzen im Vordergrund steht. Ein Schlag gegen alle Waldbesitzer, die im Waldumbau engagiert sind, und für Mitglieder in diesem Verband, die von ihrem Wald leben wollen und müssen. Denn was dann bleibt, ist entweder Buschwald oder wieder die reine Fichte mit all ihren Problemen. Als (nicht mehr aktiver) Forstbeamter, lange Jahre zuständig für die Waldzustandserhebung wie das Vegetationsgutachten, weiß ich, wovon ich berichte. Und als aktiver Jäger seit nun 50 Jahren (nicht Mitglied im BJV) kenne ich auch genügend Betriebe, wo der Waldumbau funktioniert, auch wenn wir alle nicht vorhersagen können, was die Zukunft noch alles bringt. Die Jagd ist und bleibt harte Arbeit und kein Freizeitvergnügen. Hans-Ulrich Sinner, München