"Jagdverband verschiebt Neustart" vom 28. Oktober, "Transparenz hinter verschlossener Tür" vom 18. Oktober, "Vocke schmeißt mitten in der Sitzung hin" vom 16. Oktober, "Durchsuchung beim Jagdverband" vom 8. Oktober:

Ihre Berichte zu den Durchsuchungen beim Bayerischen Jagdverband (BJV) und der anschließenden BJV-Landesversammlung am 26. Oktober 2019 in Schrobenhausen werfen doch einige wichtige Fragen auf: Haben denn die Mitglieder des BJV seit Jahren nie versucht, sich gegen die selbstherrliche Verbandsführung des Jürgen Vocke zu wehren? Wurden sie abgespeist, weil Vocke die gesamte Verbandsführung stets in unverständlicher Nibelungentreue um sich zu scharen wusste und jede Kritik an der Verbandsführung vehement zurückgewiesen wurde - immer mit dem Argument, dass man doch das eigene Nest im Angesicht der vielen Jagdgegner nicht beschmutzen solle?

Hat insbesondere der BJV-Vizepräsident Thomas Schreder, der zugleich als Geschäftsführer der BJV Service GmbH quasi abhängiger Arbeitnehmer des BJV und von Vockes Gnaden in diesem Amt ist, nie Nichts von den Machenschaften des Herrn Vocke gewusst? Zumindest wurde dessen Handeln beobachtet und gern geduldet - man lebte ja selber gut davon. Wird in der Öffentlichkeit des BJV genügend deutlich gemacht, dass die BJV Service GmbH womöglich immer noch den (alleinigen?) Gesellschafter Jürgen Vocke und als Geschäftsführer das Präsidiumsmitglied Thomas Schreder, seines Zeichens Vertreter des Präsidenten und Repräsentant des BJV, hat - dass also diese beiden Herren an jagdlich motivierten "Einkäufen" ihrer Verbandsmitglieder teilhaben? Liegen darin nicht Verbindungen, die eine notwendige Trennung von Ehrenamt und Persönlichem unmöglich erscheinen lassen?

Hat der Austritt des BJV aus dem Deutschen Jagdverband (DJV), den Herr Vocke zur Sanierung der unter seiner Führung abgewirtschafteten Verbandsfinanzen durchsetzte und damit die DJV-Beiträge einsparte, zu völlig unsinnigen Verschwendungen von gemeinnützigem Verbandsvermögen geführt, weil überflüssige BJV-Verbandsrepräsentanzen in Berlin und Brüssel eingerichtet wurden? Falls ja, hat Herr Vocke daher viel mehr gemeinnütziges Vermögen verschleudert und damit gegen die Vorschriften der Abgabenordnung zum Gemeinnützigkeitsrecht verstoßen, als nur durch seine nun endlich öffentlich gewordenen privaten Bereicherungen, die noch durch die Staatsanwaltschaft zu prüfen sind?

Wurden die Machenschaften des Herrn Vocke nicht allein von dem jeweils im Amt befindlichen Schatzmeister gedeckt, sondern auch von den weiteren Präsidiumsmitgliedern geduldet? Wie ist die Funktion des langjährigen Hauptgeschäftsführers zu beurteilen? Ein großspuriger Umgang mit dem Verbandsvermögen zu Lasten des BJV und zu Gunsten des Präsidenten wäre ohne die jahrelange Duldung durch den Hauptgeschäftsführer vermutlich nicht möglich gewesen.

Es drängen sich diese Fragen auf und sie müssen beantwortet werden, bevor ein neues BJV-Präsidium gewählt werden kann. Jedenfalls wäre ein "Weiter so" mit dem bisherigen Vertreter des Präsidenten, der jetzt satzungsgemäß den BJV zu führen hat, als neuem Präsidenten für alle jagdgerechten Jägerinnen und Jäger in Bayern unerträglich. Eberhard von Radetzky, Lübeck