Von Ralf Dombrowski

In den vergangenen Jahren fiel der Jazz im Bayerischen Hof in einen Dornröschenschlaf. Ältere Semester erinnerten sich natürlich. Das Konzert von Marcus Miller im Club zum Beispiel, schweißtreibend funky und so voll gepackt, dass man sein Tonic-Glas am besten direkt vor der Brust trug, weil es sonst Gefahr lief, nicht mehr trinkpassend angewinkelt werden zu können. Gal Costa, Wahnsinn, damals, der ganze Club sang das komplette Programm mit.