Liebe zum guten Preis gibt es am Dienstagabend im Bayerischen Hof. Das zumindest verspricht der Schlagzeuger Guido May mit dem ersten Track ("Love For Sale") seines Jazzalbums "Flow", das er an diesem Abend auf die Bühne bringt. Der weitgereiste Münchner, der zum Jazzstudium nach New York ging, unter anderem mit Till Brönner und Peter O'Mara zusammenarbeitete und den US-amerikanischen Saxophonisten Pee Wee Ellis auf seinen Tourneen begleitete, blickt hier mit einer Mischung aus neu-arrangierten Jazz-Hits, Eigenkompositionen und Coverstücken auf die vergangenen 30 Jahre seiner Karriere zurück. Und hat sich dafür ein internationales New Yorker All-Star-Quartett zusammengestellt. An seiner Seite präsentieren sich der aus Slowenien stammende Tenorsaxofonist Jure Pukl, sein Landsmann Marko Churnchetz am Klavier und der amerikanische Bassist Ameen Saleem.

Guido May International Quartet, Di., 7. März, 21 Uhr , Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2-6