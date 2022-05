Was für eine Sportart ist eigentlich so eine Gala?

Von Philipp Crone, München

Selten war eine Sport-Analogie wichtiger als an diesem Abend. Womit man so eine Gala vergleichen kann, das ist natürlich eine gute Frage. Aber wenn der Ehrenpreisträger Sönke Wortmann heißt, kommt man schlicht um die so inflationär gebrauchten Fußball-Verweise nicht herum. Zum einen liegt das daran, dass der 62-jährige Regisseur aus Marl in Nordrhein-Westfalen selbst Profifußballer war, zum anderen auch daran, dass zwei seiner bekanntesten Filme eben vom Fußball handeln.

Die Dokumentation "Deutschland, ein Sommermärchen", bei der Wortmanns Kamera die Spieler von Jürgen Klinsmann bei der Heim-WM bis zum Sieg im Bronze-Spiel begleitete, hat zwar kein wirkliches Sieger-Ende, dafür sind es echte Bilder gewesen. Der Film "Das Wunder von Bern" über den WM-Gewinn der Fußballer um Helmut Rahn 1954 hingegen ist zwar nachgestellt, hat aber das bestmögliche Happy End eines Sportspielfilms.

Wenn Wortmann also am Freitagabend ins Prinzregententheater geladen ist, um dort den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten von ebendiesem entgegenzunehmen, dann müssen Sportvergleiche in mehrfacher Hinsicht herhalten. Erstens: Wortmann, was ist das für ein Typ? und zweitens: Was für eine Sportart ist eigentlich so eine Gala?

"Beim Fußball haben die sogenannten Regisseure ja immer die Nummer 10", sagt Wortmann, "aber das finde ich eitel." Aber insgesamt würden die Analogien zwischen dem Filmemachen und dem Mannschaftssport sehr gut passen. "Ich sehe mich dabei eher als Spielertrainer." Der sein Team aus Darstellern, Cutter, Kameraleuten und allen anderen Gewerken des Films coacht. "Ich habe mich auch früh für flache Hierarchien entschieden, jeder kann seine Ideen einbringen." Und ein guter Spielertrainer ist meistens auch einer, der sich nicht allzu sehr in den Mittelpunkt stellt, vielleicht eher in den Mittelkreis.

Söder und Wortmann im Doppelpass gegen Langeweile

Und insofern wundert es nicht so sehr, wenn Wortmann sich als nicht so irrsinnig eifrigen Gala-Gänger bezeichnet. "Ich fühle mich da nicht so pudelwohl und versuche auch gerne mal, den roten Teppich zu umschiffen." Was natürlich an so einem Abend nicht geht, an dem der Ehrenpreisträger zunächst zu einer Privataudienz in die Staatskanzlei geladen wird, ehe er den ganzen Gala-Abend an der Seite von Markus Söder verbringen darf.

Genug Zeit für Wortmann, noch ein wenig an seinen Dankesworten zu feilen im Geiste, denn die sind dramaturgisch ganz am Ende angesetzt, dementsprechend also: das Finale. Söder gegen Wortmann. Oder im besten Fall eher: Söder und Wortmann im Doppelpass gegen Langeweile am Ende einer zweieinhalb-Stunden-Feier.

Söder, Fußball-Fan und ohnehin ein gnadenloser Fußball-Analogist bei jeder Gelegenheit, hat dabei aber natürlich ein weites Feld vor sich respektive die Tiefe des Raumes, in den er seine verbalen Steilpässe schicken kann. Ob er von Wortmanns Zeit als Zweitliga-Profi bei Westfalia Herne erzählt oder von seinen Fußball-Filmen. Die für einen Dramaturgen idealen kleinen Karriere-Dellen müssen da nicht unbedingt vorkommen, als Wortmann aus dem Ruhrgebiet nach München kam und zunächst als Taxifahrer jobbte, dann Fahrer am Set der Serie "Monaco Franze" von Helmut Dietl wurde.

So kam er mit dem Film in Berührung, bewarb sich an der Hochschule für Fernsehen und Film und drehte nach dem Abschluss 1990 mit "Eine Wahnsinnsehe" seinen ersten Film. Der Rest ist eine Art Durchmarsch ins Finale ohne nennenswerte Niederlagen. 1994 drehte Wortmann "Der bewegte Mann", einen deutschen Blockbuster, der ihn bekannt machte, den Preisreigen eröffnete und ihn auf die ersten größeren Galas mit roten Teppichen zwang.

Es folgten für den Spielertrainer Filme wie 1996 "Das Superweib" von Produzent Bernd Eichinger mit Veronica Ferres und Til Schweiger oder 2001 die Provinzkomödie "Lammbock". Nach einem eher missglückten Ausflug nach Hollywood ("The Hollywood Sign" mit Burt Reynolds), höchstens ein Unentschieden im bisherigen Turnierverlauf, folgte dann aber ein fulminanter Sieg an den Kinokassen und bei der Filmkritik: "Das Wunder von Bern" war mit 3,5 Millionen Zuschauern der erfolgreichste Kinofilm des Jahres 2003.

Wenn so jemand nun nach 30 Jahren Film von sich sagt, dass er "sehr nervös" sei vor der Preisverleihung, wundert das nur auf den ersten Blick. Denn natürlich hatte Wortmann in seiner Karriere mit Stars wie Burt Reynolds oder auch Oliver Kahn zu tun, aber eben immer nur in einer eher beschaulichen Umgebung. "Am Set habe ich mit einer Handvoll Leuten zu tun und nicht mit einem Saal, in dem 500 Leute sitzen und in dem die Gala auch noch übertragen wird." Wobei etwas Nervosität, das weiß der ehemalige Profisportler, meistens gut für die Leistung ist.

Detailansicht öffnen Nach dem "Sommermärchen" verabschiedet sich Sönke Wortmann erstmal vom Genre des Fußballfilms. (Foto: WDR/obs)

Vom Genre des Fußballfilms verabschiedete sich Wortmann erst einmal nach dem Sommermärchen, drehte "Die Päpstin" mit Johanna Wokalek, inszenierte in der Folge auch wieder am Theater und kehrte zur Komödie zurück mit "Das Hochzeitsvideo". Wortmann blieb bis zuletzt gut im Training, drehte und drehte, von "Charité" über "Der Vorname" 2018 oder die jetzt gerade erst gelaufenen Filme "Contra" und "Eingeschlossene Gesellschaft"; im Oktober wird "Der Nachname" kommen.

Jetzt sei aber zunächst mal eine Pause wichtig, sagt Wortmann, "ich komme mir mit meinem Output gerade aufdringlich vor". Einen Roman hat Wortmann auch noch geschrieben, "aber damit schon vor der Pandemie angefangen". Und wie ist das so im Unterschied zum Film? "Wie Mannschaftssport und Einzelsport, Fußball und Tennis."

Also muss er jetzt das Doppel mit dem Einzelsportler Söder gut über die große Bühne bringen, und dann ist erst einmal nichts geplant, kein Buch, kein Film. Eine Art Off-Season quasi, wie man in Wortmanns zwischenzeitlicher Wahlheimat Los Angeles sagen würde, eine Pause, bevor er seine nächste Mannschaft zusammenstellt und die Dreh-Saison wieder beginnt.