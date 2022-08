Sommerlich statt winterlich: Digitalministerin Judith Gerlach (hier beim Filmfest 2022) hat kürzlich die Verlegung des Bayerischen Filmpreises in den Juni bekannt gegeben.

Für mehr Planungssicherheit in Pandemiezeiten: Die 44. Gala findet nicht im Januar, sondern im Juni statt.

Viele Jahre lang ging die Gala zum Bayerischen Filmpreis im Januar im Prinzregententheater über die Bühne. Dann kam die Pandemie und alles war anders. Zuletzt wurden die Pierrot-Porzellanfiguren ausnahmsweise im Mai verliehen. Nun kündigte das Digitalministerium an, man wolle den angestammten Januar-Termin aufgeben und in den Sommer wechseln. Um mehr Planungssicherheit mit Blick auf die Pandemie zu haben. "Wir wollen die kreativen Leistungen unserer Preisträgerinnen und Preisträger würdigen und sie in entsprechendem Rahmen feiern", sagte Digitalministerin Judith Gerlach. "Dazu gehören persönliche Begegnungen und Gespräche." Als konkreter Termin für die Filmpreise 2022 wurde der 16. Juni 2023 genannt - eine knappe Woche vor dem Filmfest München.