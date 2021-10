Bayerischer Fernsehpreis in 13 Kategorien vergeben. Michaela May bekommt Ehrenpreis.

In insgesamt 13 Kategorien wird der Bayerische Fernsehpreis in diesem Jahr vergeben. Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten geht an Schauspielerin Michaela May. Carolin Kebekus und Shary Reeves werden für ihren "Brennpunkt Rassismus" im Rahmen der Carolin Kebekus Show geehrt. Felix Kramer wird als Kameramann der Serie "Oktoberfest 1900" ausgezeichnet. Für den BR-WDR-Tatort "In der Familie I und II" und den TV-Zweiteiler "Der Überläufer" (ARD/NDR) bekommt Drehbuchautor Bernd Lange einen Blauen Panther. Karoline Schuch ("Das Geheimnis des Totenwaldes") und Rainer Bock ("Der Überläufer" und "Das Boot") werden als beste Darsteller ausgezeichnet. Die von "quer"-Moderator Christoph Süß moderierte Gala aus dem Prinzregententheater ist in der BR-Mediathek abrufbar.