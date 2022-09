Die nominierten Bücher in den Kategorien Belletristik und Sachbuch stehen fest - eine Jury wird die Gewinner am 10. November live ermitteln.

"Ist hier das Jenseits, fragt Schwein" heißt ein Roman von Noemi Somalvico, und die Antwort auf die Titelfrage könnte lauten: Nein, hier ist noch nicht das Jenseits, hier ist nur der Bayerische Buchpreis. Wer den gewinnt, ist als Autor oder Autorin der Ewigkeit jedoch bereits ein kleines bisschen näher. Noemi Somalvico steht mit ihrem Roman, erschienen bei Voland & Quist, zumindest schon mal auf der diesjährigen Shortlist in der Belletristik für den Preis, der am 10. November zum neunten Mal in der Allerheiligen Hofkirche nach einer Live-Diskussion vergeben wird. Nominiert sind daneben die Romane "Wilderer" (S. Fischer) von Reinhard Kaiser-Mühlecker und "Nordstadt" (Steidl) von Annika Büsing. In der Kategorie Sachbuch wird die Jury über die Bücher "Wir gingen raus und spielten Fußball" (Klett-Cotta) von Andreas Bernard , "Offene Wunden Osteuropas" (Wbg) von Franziska Davies und Katja Makhotina sowie "Meine Schwester" (Kiepenheuer & Witsch) von Bettina Flitner diskutieren. Einen Ehrenpreis erhält der Historiker Christopher Clark.