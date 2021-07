Frank Schätzing erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises, der vom Ministerpräsidenten verliehen wird. Er sei ein "bekennender Fan" des Bestsellerautors, so Markus Söder. Frank Schätzing gelinge es in Romanen wie "Der Schwarm" oder dem jüngsten Sachbuch "Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise" immer wieder, "Wissenschaft und Science-Fiction dramaturgisch so zu verbinden, dass die Leser jede Seite geradezu verschlingen". Söder wird dem Autor den Preis am 11. November voraussichtlich bei einer feierlichen Verleihung in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz übergeben. An jenem Abend wird eine Jury auch nach einer Live-Diskussion je einen Roman und ein Sachbuch ermitteln, die einen Bayerischen Buchpreis erhalten.