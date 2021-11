Für die Bayerischen Buchpreise 2021 sind höchst unterschiedliche Bücher nominiert. Die Jury-Diskussion über die Sieger in Belletristik und Sachbuch wird live übertragen - und ein Ehrenpreis geht an Bestsellerautor Frank Schätzing.

Von Antje Weber, München

Hier zielt einer aufs Ganze: Frank Schätzing fordert in seinem aktuellen Sachbuch "Was, wenn wir einfach die Welt retten?" nichts weniger als eine Revolution. "Eine Revolution der Zuversicht, die uns irgendwann abhandengekommen ist, des positiven Denkens." Was er mit solchen Sätzen, mit vielen Fakten und Vorschlägen erreichen will, ist ein Umdenken im kleinen wie im großen Stil, um die drohende Klimakatastrophe abzuwenden. Nicht nur für dieses neue Buch, sondern für sein gesamtes bisheriges Werk erhält der Bestsellerautor den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten Markus Söder im Rahmen der Bayerischen Buchpreise 2021.

Die werden in diesem Jahr, am 11. November, wieder vor Publikum verliehen; zwar nur vor geladenen Gästen, doch über Radio und Stream lässt sich die Verleihung auch zuhause mitverfolgen. Und das Live-Erlebnis ist in diesem Fall wirklich ein besonderes: Die Sieger im Sachbuch und der Belletristik werden von einer dreiköpfigen Jury stets auf der Bühne der Allerheiligen Hofkirche ausdiskutiert; vor zwei Jahren wurden vor laufender Kamera sogar Plagiatsvorwürfe gegen ein Buch erhoben.

Auch wenn solche kleinen Literaturskandale glücklicherweise die Ausnahme sind - interessant dürften die Diskussionen angesichts höchst unterschiedlicher Bücher auch in diesem Jahr wieder werden. Im Sachbuch ist ein Buch über den islamischen Revolutionär "Khomeini" von Katajun Amirpur nominiert, Helge Hesse erklärt in "Die Welt neu beginnen" die Umbrüche Ende des 18. Jahrhunderts, und Philipp Sarasin wagt sich in "1977" an eine "kurze Geschichte der Gegenwart".

In der Belletristik erzählt Jovana Reisingers Episodenroman "Spitzenreiterinnen" anhand verschiedener Frauenfiguren von deren Träumen und Traumata. Jenny Erpenbecks Roman "Kairos" verhandelt Liebe und Verrat in Zeiten der untergehenden DDR - dass Kairos als "der Gott des glücklichen Augenblicks" im Titel erscheint, ist natürlich kein Zufall. Im 700-Seiten-Epos "Ein von Schatten begrenzter Raum" von Emine Sevgi Özdamar wiederum, einem Panorama privater und kollektiver europäischer Geschichte, werden Schatten der Vergangenheit sichtbar, die bis in die Gegenwart reichen; es geht unter anderem um das Weggehen, das Nicht-Ankommen, die Festschreibungen von Identität. Letztlich fordert auch Özdamar eine radikale Veränderung unseres Denkens. Man könnte es Revolution nennen.

Bayerischer Buchpreis - Verleihung, Do., 11. November, 20 Uhr, Liveübertragung auf Bayern 2 sowie der BR Kultur-Bühne unter br.de/kultur