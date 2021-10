Die Vorauswahl ist getroffen: Wieder wird beim Bayerischen Buchpreis am 11. November ein Bayern 2-Publikumspreis vergeben. Diese fünf Bücher stehen zur Wahl: "Der große Sommer" von Ewald Arenz, "Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit" von Mai Thi Nguyen-Kim, "Von der Pflicht" von Richard David Precht, "Vom Aufstehen" von Helga Schubert sowie "Über Menschen" von Juli Zeh. Wer mitwählen will, kann bis 7. November unter bayern2.de/publikumspreis abstimmen - oder per Postkarten, die in Buchhandlungen und Sparkassen-Filialen ausliegen. Zu gewinnen sind unter anderem Buchpakete.